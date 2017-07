VIA Rail tarde à étendre ses services au N.-B.

De la fin du 19e siècle au début de 20e siècle, le développement du chemin de fer a contribué à la vitalité de nombreuses communautés à travers la province. En perte de vitesse depuis plusieurs années, le transport ferroviaire trouvera-t-il un second souffle? Rien n’est moins sûr.

En 2015, VIA Rail avait annoncé son intention de bonifier son offre en proposant des trajets quotidiens entre le nord et le sud du Nouveau-Brunswick.

Un train voyagerait de Campbellton à Moncton et de Moncton à Halifax en matinée, puis de Halifax à Moncton et de Moncton à Campbellton en fin de journée. Les voyageurs pourraient embarquer cinq jours par semaine, du lundi au vendredi.

Cette liaison faciliterait la vie des passagers qui souhaitent parcourir de courtes distances en train. À l’heure actuelle, ils doivent se rabattre sur la ligne Océan, qui ne comprend que trois allers-retours par semaine entre Montréal et Halifax.

Mais 20 mois après l’annonce, le projet est toujours au point mort. VIA Rail avait d’abord expliqué que ce service de train régional serait mis en oeuvre à l’été 2016. Par la suite, la date a été repoussée au printemps 2017. Désormais, la société d’État n’avance plus aucun calendrier.

En effet, les négociations entreprises avec le Chemin de fer National (CN), propriétaire de l’infrastructure ferroviaire, n’aboutissent pas.

«Nous travaillons actuellement sur ce projet avec notre partenaire ferroviaire. Avant la mise en service, plusieurs discussions doivent avoir lieu et plusieurs étapes doivent être complétées. Nous ne pouvons confirmer une date de début du service à ce stade-ci», indique dans un courriel Mariam Diaby, porte-parole de VIA Rail.

Contacté par l’Acadie Nouvelle, le CN se refuse à tout commentaire.

Selon Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, les négociations sont au ralenti, car le CN souhaite donner la priorité au transport de marchandises.

«Il va falloir trouver des solutions et que ça débloque, dit-il. Pour les gens qui se déplacent pour accéder aux soins de santé par exemple, on voit la nécessité d’accroître le transport passager sur cette ligne.»

Des opérations non rentables

Plus lent, plus dispendieux, moins flexible, le train rivalise difficilement avec la voiture au Nouveau-Brunswick. Avec ses horaires limités, VIA Rail peine à convaincre la population d’opter pour ses services.

«Le chemin de fer entre Moncton et Campbellton a été délaissé, on ne peut pas circuler à plus 40 km/h à certains endroits, si bien que ça prend le double de temps en train qu’en voiture, note l’économiste Yves Bourgeois. Il faudrait des investissements, mais ce n’est pas la direction qui a été prise. Il n’y a pas la masse critique de population au Nouveau-Brunswick.»

Le nombre de voyageurs a été réduit de moitié dans les Maritimes depuis les années 1990. Conséquence, la société d’État a décidé en 2012 de réduire de six à trois le nombre de voyages hebdomadaires pour la ligne Océan qui relie Montréal et Halifax.

Les opérations de la ligne Océan restent largement déficitaires. En 2016, le manque à gagner se chiffrait à 38,9 millions $. Pour chaque billet de train acheté sur ce trajet, le gouvernement fédéral verse une subvention de 500$.

Lors du premier trimestre de 2017, 14 400 voyageurs sont montés à bord du train, soit 8,3% de moins que lors du premier trimestre de 2016.

Avenir incertain

La possibilité du démantèlement du tronçon de chemin de fer reliant Campbellton à Moncton n’est toujours pas écartée.

En janvier 2014, Le Nouveau-Brunswick a signé une entente de 50 millions $ avec le CN pour remettre à neuf et sauver le lien ferroviaire. Auparavant, l’entreprise envisageait de démanteler la ligne, faute de pouvoir la rentabiliser.

Or, une clause du contrat stipule que si le transport de marchandises diminue sur le tronçon, le CN pourrait cesser ses activités sur cette portion de voie ferrée à partir de 2019. Cet élément inquiète nombre de municipalités qui ne veulent pas voir disparaître ce lien essentiel à l’économie du Nord.

Interrogé sur l’avenir de la ligne, le porte-parole du CN Jonathan Abeccasis ne donne pas de réponse définitive. «Nous avons une bonne collaboration avec le gouvernement et nous travaillons ensemble afin d’augmenter le volume de circulation ferroviaire sur la subdivision.»

Transport collectif: la province ne reçoit pas sa part du gâteau

Les grands centres urbains du pays s’accaparent l’immense majorité des fonds fédéraux destinés au développement du transport en commun. Déjà très peu soutenues par la province, les municipalités du Nouveau-Brunswick doivent se contenter des miettes.

Le budget 2016 du gouvernement fédéral prévoyait des investissements de 3,5 milliards de dollars pour le transport en commun au pays.

Le Nouveau-Brunswick, qui représente 2% de la population canadienne, n’a obtenu que 0,26% de cette enveloppe. La province n’a reçu que 8,7 millions $ tandis que la Nouvelle-Écosse a hérité de 32 millions $.

En effet, la part revenant à chaque province a été calculée selon le nombre d’utilisateurs des systèmes de transport collectif et non en fonction de la population. La formule avantageait principalement les grandes villes canadiennes, déjà dotées de réseaux de transport en commun bien développés.

Ces investissements fédéraux ont financé la moitié de l’achat de nouveaux bus pour seulement quatre villes: Moncton, Fredericton, Saint-Jean et Miramichi. L’autre moitié, soit 8,7 millions $, a été déboursée par les municipalités en question.

Le mode de calcul a été critiqué par le gouvernement Gallant l’an dernier et des changements ont été demandés. Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités Amarjeet Sohi, a assuré en septembre 2016 que la formule serait assouplie pour les investissements futurs.

Cependant, le dernier budget laisse penser que le Nouveau-Brunswick restera désavantagé. Il prévoit des investissements de 20,1 milliards $ sur 11 ans pour des projets de transport collectif. Leur répartition sera basée sur une formule tenant compte de l’achalandage pour 70% et de la population pour seulement 30%.

Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, juge que l’approche d’Ottawa répond mal à la réalité d’une province rurale comme le Nouveau-Brunswick.

«On finance à tour de bras les grandes métropoles. Pourquoi on ne le ferait-on pas aussi dans nos régions? Les petites collectivités sont toujours à la remorque et ne sont admissibles qu’à certains programmes de financement. Ces programmes ne correspondent pas aux régions rurales. On pense qu’il faut adapter les critères et envisager une définition plus large du transport en commun.»

La mise de services de transport en commun est considérée avant tout comme une responsabilité municipale au Nouveau-Brunswick, ajoute-t-il. Or, peu d’entre elles ont les épaules assez solides.

«Les petites municipalités n’ont pas les capacités d’assumer cette responsabilité et prendre en charge une telle infrastructure sans recevoir l’aide des gouvernements fédéral et provincial», mentionne Frédérick Dion.