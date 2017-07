Bathurst: le musée du patrimoine en détresse

La commission du Musée du Patrimoine de Bathurst tend la main à la Ville de Bathurst, après une réduction du budget alloué par la municipalité.

Le Musée, qui a été fondé en 1984, a été aménagé au sous-sol de l’ancien hôtel de ville en 1999. Quelques années plus tard, lorsque la bibliothèque a déménagé, le musée s’est trouvé une niche dans ses anciens locaux, contre la somme d’un dollar symbolique.

C’était un casse-tête de moins pour la municipalité qui a cherché en vain à vendre le bâtiment. La direction municipale a convenu de verser à l’institution une subvention annuelle, qui servirait à couvrir certaines des dépenses.

«Nous avions besoin d’argent pour aménager la bâtisse, donc nous avons négocié avec le conseil municipal de l’époque et nous avons fait une sorte de contrat. Quand le bâtiment appartenait à la Ville de Bathurst, les coûts pouvaient atteindre 60 000$. Nous nous sommes mis d’accord que nous pourrions lui demander une subvention entre 10 000$ et 12 000$ chaque année, pour nous aider. Le plus que nous avons eu est 9000 $ par an, jusqu’à cette année», explique Jessica Ryan, la présidente et fondatrice du Musée du Patrimoine de Bathurst.

Elle a eu la désagréable surprise de voir que l’enveloppe de la Ville avait été amputée de 5000$.

«Je ne sais pas pour quelles raisons, parce que nous n’avons pas eu de notifications, mais pour 2017, nous avons seulement eu 4000$», déplore Mme Ryan.

C’est un sixième de son financement que le musée a perdu, alors que les comptes à payer ne diminuent pas.

«Pour les derniers quatre ans, nos dépenses pour gérer le musée sont d’environ 30 000$ annuellement. Ce ne sont pas les salaires la cause, parce que nous sommes tous des bénévoles. La plus importante dépense est l’électricité. Nous avons aussi une fournaise qui a 50 ans. Avec les taux d’électricité qui augmentent et le manque d’efficacité, nous sommes en détresse. Nous avons un petit budget, sans rien avoir mis de côté pour les problèmes d’infrastructure», souligne Nancy Culligan-Brunner.

Les membres du conseil d’administration demandent donc à la municipalité de prendre à son compte quelques factures pour soulager le musée, que ce soit l’électricité (environ 1400$ par mois), le déneigement, ou encore éliminer les frais trimestriels d’eau et d’égout.

«Ces solutions pourraient aider notre musée plus que vous pouvez l’imaginer. Nous avons besoin de la Ville comme partenaire», plaide Mme Culligan-Brunner.

Les élus ont pris le dossier en délibéré, mais se montrent d’ores et déjà très ouverts à donner un coup de main à la commission.

«Nous reconnaissons l’importance du Musée du Patrimoine et des bénévoles qui donnent de leur temps et transmettent leur passion. Nous avons déjà quelques idées sur la manière dont nous pourrions vous aider avec vos dépenses», a avancé le maire Paolo Fongemie.

Le Musée du Patrimoine de Bathurst, dont l’entrée est gratuite, bénéficie également d’octrois gouvernementaux.