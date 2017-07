Grande-Anse veut mettre à profit son image de communauté dynamique et accueillante. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Nouveaux résidants, nouvelles infrastructures, nouveaux commerces, nouvelles activités estivales… Le village de Grande-Anse est en plein essor. Décryptage!

Maurice Cormier, dit Momo, est né à Grande-Anse. Il y a toujours vécu; il aime son coin de pays.

«Je connais tout le monde. C’est beau ici et plaisant, surtout en été. On a la fraîcheur du bord de mer.»

Ce chauffeur de bus scolaire ne se verrait pas vivre ailleurs. Ces dernières années, il a constaté que de nouveaux résidants élisaient domicile à Grande-Anse.

«Ça me rassure. C’est bon pour la survie de notre village.»

Les chiffres du dernier recensement l’attestent. Entre 2010 et 2016, la municipalité a vu sa population augmenter de 20,1%. Elle est passée de 768 à 899 citoyens. Et la tendance se poursuit.

«Depuis janvier, six nouvelles familles se sont installées à Grande-Anse, et ce sont de jeunes familles avec enfants», renseigne Réginald Boudreau, le maire.

Pourtant, le long des chemins, les panneaux «Maison à vendre» et «Terrain à vendre» poussent comme des champignons. Est-ce le signe d’une désertification annoncée? Ces ornements temporaires n’inquiètent pas M. Boudreau.

«Des personnes âgées sont contraintes de vendre parce qu’elles ne peuvent plus rester chez elles. Leurs maisons sont rachetées par les nouveaux arrivants. Ça participe au renouvellement de la population.»

L’élu a conscience que sa municipalité a des atouts et des attraits. Il entend les développer, mais pas n’importe comment.

«Si un promoteur venait nous soumettre un projet d’immeuble à étages, bien sûr qu’on serait intéressé. Mais il ne pourrait pas le construire en bord de mer. On s’y opposerait. De l’autre côté du chemin, ça ne nous poserait pas de problème. On veut préserver le charme de Grande-Anse.»

L’équipe élue aux dernières élections municipales souhaite redynamiser la communauté. C’est ce qui a motivé Rose-Marie Blanchard à briguer un mandat de conseillère. Elle s’occupe des affaires culturelles et touristiques.

«On ne va pas s’ennuyer cet été», promet-elle.

Depuis son ouverture, le centre d’information touristique ne désemplit pas. Séduits par le charme pittoresque du village, les touristes veulent en savoir plus sur Grande-Anse. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Mi-Juillet, la plage servira de théâtre au traditionnel festival des cerfs-volants. Tout au long des deux prochains mois, trois partys de plage seront organisés.

Les 28, 29 et 30 juillet, dans le jardin du Musée des cultures fondatrices, se déroulera le premier festival Fruits de mer et spiritueux, mis en place en collaboration avec la Distillerie Fils du Roy, de Petit-Paquetville. Des cigares et des portos seront proposés à la vente.

«Il y a un bon accueil des gens pour nos activités. Ils sont en attente. Ça leur évite de partir célébrer ailleurs. Là, ils ont tout sur place», fait remarquer Rose-Marie Blanchard.

L’élue vit à Grande-Anse depuis 41 ans. Elle se réjouit de la tournure des événements.

«Le village est en plein élan, on sent un regain de vie.»

Plus de commerces

Afin de dynamiser Grande-Anse, le maire, Réginald Boudreau, aimerait voir apparaître d’autres commerces.

«On a un ancien centre d’achats qui s’est vidé. Ce serait bien s’il était à nouveau en activité.»

Bientôt, le village comptera un café-bistrot, Le Globe-Trotteur, spécialisé dans la cuisine d’inspiration internationale.

«Je pense ouvrir début juillet», confie Martine Cormier, entre deux préparatifs de dernière minute.

Son commerce est situé dans l’enceinte du Musée des cultures fondatrices, près de l’accueil. Il fonctionnera du mardi au dimanche, principalement en journée (en soirée également du jeudi au samedi).

«J’apporte quelque chose de nouveau. Je ne fais concurrence à personne.»

Originaire de Grande-Anse et désormais domiciliée à Saint-Léolin, Martine Cormier n’a pas envisagé d’implanter son établissement dans une autre municipalité.

«C’est un lieu de passage. Tous ceux qui viennent de l’Est et qui veulent aller dans la Péninsule passent par Grande-Anse. C’est la porte d’entrée de la Péninsule. Et c’est un lieu charmant.»

Un centre de méditation doit également voir le jour dans le village prochainement. Enfin, le maire attend la mise en place d’une clinique médicale.

«Je suis en contact avec le réseau de santé. J’ai discuté avec des médecins privés aussi. Ça manque, mais je suis confiant.»

De gros investissements à venir

Cette année, le village de Grande-Anse s’engage dans deux gros investissements d’infrastructures. La caserne de pompiers va être rénovée: changement du toit, remplacement de l’isolation et réaménagement intérieur.

Le coût des travaux s’élève à 225 000$. Cette refonte de forme illustre une évolution de fond.

«Notre caserne va devenir un centre des urgences. Nos pompiers ne seront plus seulement affectés aux interventions. Ils auront aussi des missions de prévention sur les changements climatiques ou sur les produits dangereux par exemple. Ils seront aussi là pour renseigner la population», annonce Réginald Boudreau, le maire.

Parce que l’aréna était déficitaire et pas suffisamment utilisé, il a été fermé en mars. À la place, il sera transformé en centre du mieux-être et des sports, accessible par tous.

Les personnes intéressées pourront y pratiquer toute sorte d’activités physiques (tennis, trampoline, escalade sur mur, remise en forme, gymnastique, haltérophilie…).

«Notre but avec ce centre n’est pas de créer des champions, mais d’encourager le monde à rester actif», poursuit l’édile.

Les travaux d’aménagement commenceront dès que la province donnera son accord pour les subventions.

«Le fédéral nous a déjà dit oui. C’est un investissement de 1 million$.»