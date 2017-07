Collision entre deux bateaux: un des conducteurs était en état d’ébriété

Un jeune homme qui est soupçonné d’avoir causé un accident alors qu’il avait les facultés affaiblies aux commandes de son bateau devra faire face à la justice.

Le 1er juillet, le Détachement de Shediac de la GRC a été informé qu’une collision entre deux bateaux s’était produite dans la baie Shediac.

L’enquête subséquente a établi que le bateau à l’origine de la collision n’était pas resté sur les lieux.

Les enquêteurs de la GRC ont retrouvé le bateau au quai de Grand-Barachois, alors que le conducteur l’amarrait. Ce dernier a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies d’un bateau.

Le conducteur, un homme âgé de 32 ans, a été libéré par la suite. Il comparaîtra en cour en octobre. Personne n’a été blessé dans la collision.

La GRC rappelle aux plaisanciers et aux automobilistes que la conduite de tout véhicule à moteur avec les facultés affaiblies les expose à des accusations en matière de conduite avec facultés affaiblies et, encore pire, qu’elle peut mener à des blessures graves et des décès.