Dem Good Vibes poursuit sa croissance

La marque de linge émergente Dem Good Vibes, fondée par un jeune entrepreneur de Shediac, continue de croître. Elle a désormais pignon sur rue dans sur le quai de Pointe-du-Chêne, un point chaud du tourisme dans la région.

L’idée de lancer Dem Good Vibes est née dans l’esprit de Luc Poirier en 2015. Il venait de terminer ses études en administration des affaires à l’Université de Moncton lorsqu’un ami a pondu ce nom.

Il a alors eu l’idée de faire imprimer des autocollants pour donner de la visibilité à cette expression qui se traduit à peu près par «ces bonnes ambiances». Comme le raconte cet entrepreneur de 25 ans, ils se sont envolés comme des petits pains chauds.

«Tout le monde voulait des collants. C’était l’fun. Il n’y avait pas juste ma gang d’amis qui en voulaient. Il y avait des gens de Tracadie, il y avait des anglophones, des gens de Caraquet, du monde de Fredericton», dit-il.

À l’époque, un Néo-Écossais du même âge, Alex MacLean, faisait beaucoup parler de lui et de sa marque de vêtements, East Coast Lifestyle. Inspiré par l’histoire phénoménale de ce jeune entrepreneur, il s’est dit qu’il pouvait lui se lancer en affaires.

Depuis, Dem Good Vibes se fait de plus en plus connaître sur le web, notamment par l’entremise de photos publiées dans les réseaux sociaux par des jeunes adultes vêtus de ses vêtements. Ces derniers affichent leurs couleurs un peu partout dans le monde.

Aujourd’hui, l’entreprise est suivie par près de 5000 personnes sur Instagram et par près de 3000 personnes sur Facebook. C’est énorme pour une PME néo-brunswickoise qui n’en est qu’à ses premiers balbutiements.

Luc Poirier explique que son projet n’est pas qu’une marque de vêtements vendus en ligne et dans la région. Dem Good Vibes est carrément un mouvement et c’est ce qui explique pourquoi tant de gens s’y associent, dit-il.

«On est beaucoup focalisé sur la vibe des gens, individuellement. On veut avoir

une grosse influence sur le monde pour les aider à découvrir leur vibe. (…) On veut inviter les gens à se découvrir, à explorer, à trouver quels sont leurs talents cachés.»

Cette façon de voir les choses gagne en popularité, dit-il. «De plus en plus, on commence à voir ce mouvement. Les gens ont le sentiment qu’ils font partie d’une famille qui aide toutes sortes d’individus qui sont motivés. C’est un beau mouvement.»

Jeudi soir, l’entreprise a franchi un pas important en inaugurant sa première boutique physique, à 25 minutes de Moncton.

Elle se trouve sur le quai de Pointe-du-Chêne, dans le même bâtiment que le populaire resto-bar Captain Dan’s, où Luc Poirier se produit comme DJ chaque semaine pendant l’été.

Un employé à temps plein et deux employés à temps partiel y travailleront, en plus du fondateur. «Ça, pour nous c’est une grande étape», dit-il.

Il affirme qu’il veut que cette boutique soit plus qu’un simple commerce et qu’elle devienne un lieu de rassemblement, de collaboration et de création. Il envisage par exemple la présentation d’art en direct.

«On ne va pas juste vendre du linge ici. On planifie plein de choses. J’ai plein d’amis qui jouent de la guitare. J’ai des amis qui font de la peinture. J’en ai d’autres qui font des bracelets et des colliers sur mesure. On va essayer d’intégrer des journées où des artistes jouent dans notre magasin.»

Évidemment, l’atmosphère ne sera pas laissée au hasard. Luc Poirier ne compte pas la négliger. «On va toujours avoir de la bonne musique pour garder le vibe», promet-il.

Pour la suite des choses, ce jeune entrepreneur ne se casse pas trop la tête. Il gagne sa vie comme DJ dans des clubs de la région et avec sa boutique. Il se débrouille. Il ne compte pas brusquer les choses.

«On va avec le flow. On a eu l’opportunité d’être ici (dans le bâtiment du Captain Dan’s). On ne regarde pas plus loin que ça.»