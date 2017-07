Les grands voiliers arrivent à Miramichi

Une demi-douzaine de bateaux à voiles accosteront à Miramichi ce week-end dans le cadre du Festival des grands voiliers. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus dans la ville du comté de Northumberland, où une programmation variée sera offerte vendredi, samedi et dimanche.

Les grands bateaux à voile sont solidement ancrés dans les traditions de Miramichi. Dans les années 1800, de nombreuses usines de construction navale opéraient le long de la rivière qui traverse la région. La communauté était le quatrième exportateur de mâts vers l’Angleterre.

Derek Burchill, président du Festival des grands voiliers, est descendant en ligne directe d’une famille irlandaise de constructeurs de bateaux, arrivés à Miramichi en 1825. Comme plusieurs résidants locaux, il est passionné de tout ce qui touche à la culture marine.

«C’est dans mon sang. Quand j’étais jeune, on construisait des radeaux et on jouait au pirate. J’ai toujours vécu près des navires, et j’ai toujours été intéressé à l’histoire des bateaux et des activités en mer.»

Ce week-end, M. Burchill pilotera le premier Festival des grands voiliers de Miramichi depuis 2013. Après une pause de quatre ans, les organisateurs mettent le paquet. Pour la première fois, le cours d’eau accueillera à la fois trois voiliers de classe A, c’est-à-dire des vaisseaux de 125 pieds (38 mètres) ou plus. De plus, il recevra le plus grand voilier de son histoire, un colosse de 225 pieds (68 mètres) des Pays-Bas nommé le Gulden Leeuw.

«Le mât est environ 130 pieds (38 mètres) en grandeur. C’est trop haut pour passer sous le pont, donc il restera à Chatham.»

Vendredi midi, cinq voiliers quitteront le port d’Escuminac, à l’extrémité sud-est de la baie de Miramichi. Ils navigueront pendant environ quatre heures afin de se rendre au site du festival. Outre le Gulden Leeuw, quatre autres vaisseaux participent au festival.

Si le voilier de 225 pieds s’arrête à Chatham, le EUROPA, l’Oosterschelde, le Rona II et l’Oriole se rendront jusqu’à Newcastle.

Un plein horaire des activités du week-end est disponible sur le site Internet de l’événement, miramichitallships.com/fr. La programmation comprend des visites des voiliers, des jeux gonflables et des spectacles musicaux. Le coût d’entrée pour le week-end est de 10$ pour les adultes, et l’accès est gratuit pour les enfants âgés de moins de 10 ans.

Le premier Festival des grands voiliers de Miramichi a eu lieu en 1997. En raison de son importante logistique, il a seulement lieu chaque trois ou quatre ans. Environ 150 bénévoles participent à son organisation.

En 2013, le festival a reçu 20 000 visiteurs, dont 60% provenant de l’extérieur du comté de Northumberland.