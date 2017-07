Homard: une saison de rêve

La pêche au homard a été excellente cette année dans les eaux de la côte nord-est du Nouveau-Brunswick. En plus des prises et des prix élevés, les homardiers ont décelé des signes qui laissent prévoir de bonnes pêches pour des années à venir.

Pendant des années, les homardiers du Nord-Est étaient peu satisfaits des résultats de leurs saisons de pêche. Quand le prix était élevé, les débarquements étaient bas. Quand les casiers étaient pleins, une chute des prix semblait inévitable.

Cette année, cependant, peu de pêcheurs se plaignent des deux mois passés au large. À l’exception de vents forts en début de saison, ils ont vécu une saison de rêves.

«On peut dire que ç’a été une excellente saison. Il y a eu de la mauvaise température en mai, mais ça s’est rétabli en juin. La majorité des pêcheurs sont satisfaits de la saison de 2017», affirme Emmanuel Moyen, de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Selon M. Moyen, les prises sont sensiblement les mêmes que l’an dernier, à l’exception de quelques quais où elles ont été beaucoup plus élevées.

De plus, les prix ont été en moyenne 0,40$ de plus élevés que l’an dernier. En 2016, le prix en début de saison était modéré, mais il avait grimpé en flèche pendant les derniers jours de la pêche. Cette année, il a commencé plus haut, soit à 7$ et 7,50$ la livre, avant de baisser à 6$ et 6,50$ la livre, du 24 mai à la fin de la saison. M. Moyen estime que la moyenne des prix en 2017 a été d’environ 7,20$ la livre.

«Tous les ajustements n’ont pas été donnés encore, mais selon ce que je comprends des informations que j’ai, c’est à peu près 40 cents de plus sur l’ensemble de la saison.»

Après une année couronnée de succès, les pêcheurs entrevoient l’avenir avec optimisme. Les dernières semaines, ils ont remis à l’eau des quantités importantes de petits homards. Les prochaines années, ces crustacés atteindront la grandeur nécessaire pour la pêche commerciale

«Les commentaires que j’ai entendus dans tous les quais sont qu’il y a énormément de recrutement (taux de survie). On voit énormément de petit homard et de femelles avec des oeufs. Il y a du homard qui est très près de la taille minimale pour qu’on puisse les garder.»

«La saison de 2017 a été excellente: en plus du positif de la saison, on sait qu’il y a du homard pour des années à venir. Avoir une bonne saison, c’est correct, mais quand on sait que les prévisions sont bonnes pour les années à venir, ça permet au monde de souffler.»

Si l’espèce est en croissance, le recrutement de pêcheurs est plus difficile. En raison du prix élevé des permis de pêche, peu de jeunes sont en mesure d’envisager une carrière de capitaine de bateau de pêche au homard.

La saison printanière terminée, la côte est du Nouveau-Brunswick prend une pause de la pêche au homard en juillet. En août, les homardiers du comté de Kent et du Sud-Est largueront les amarres pour la saison de pêche du détroit de Northumberland.