Un Ploye Show renouvelé à Edmundston

Le public a eu droit à un tout nouveau type de spectacle – autant du côté de la musique que des sketchs – lors de la première du Ploye Show, mercredi soir, à Edmundston.

La troisième saison de ce spectacle mis en scène par l’ex-Académicien Jason Guerrette est présentée jusqu’au 20 août au Parc provincial de la République.

De nouveaux chanteurs et un nouveau comédien se joignent à la troupe qui explore à nouveau la musique des années 1950 jusqu’à aujourd’hui – notamment par le biais de pièces musicales plus recherchées.

Le Ploye Show met en vedette 12 artistes, tant chanteurs que comédiens, dont Jason et Jessie Guerrette, Daniel Bérubé, Paul Bourgoin, Sarah Sirois, Isabelle Pelletier, Ariane Richard, Yannick Ringuette, Bradley Boutôt, Jany Rossignol, ainsi que deux jeunes qui ont eu l’occasion de participer à la Voix Junior, soit Marilou Lang et Alexandre Richard.

– Collaboration spéciale: Digiphoto

Jason Guerrette espère que le spectacle qui a attiré environ 4200 personnes l’an dernier lors de ses 39 représentations puisse atteindre un nouveau sommet de 5000 spectateurs en 2017.

Trois camps d’été pour les jeunes seront aussi offerts en marge du Ploye Show. Ainsi, les jeunes qui participent à ces camps ont l’occasion de faire partie du spectacle.

Les 30 représentations du spectacle Le Ploye Show sont présentées du mercredi au dimanche dès 19h30, l’activité faisant relâche pendant la Foire brayonne.

Le 12 juillet, ce sera au tour de la première du spectacle The Story of Nu-Z’Autres d’être présentée alors que, à sa 16e édition, le spectacle de L’Acadie des terres et forêts en fête! revient pour une deuxième saison au Casino Grey Rock.

Le thème des 20 représentations sera The Story of Nu-Z’Autres, un clin d’oeil à la série télévisée The Story of Us qui a été diffusé sur CBC pour souligner le 150e anniversaire de la confédération.