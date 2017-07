Les voitures de collection scintillent à Moncton

Des passionnés venus d’un peu partout à l’est de pays ont sorti leur bijou mécanique du garage pour le festival Atlantic Nationals qui animera Moncton toute la fin de semaine.

Près de 2000 véhicules, du plus ancien au plus moderne, au plus sobre, au plus extravagant, attirent l’oeil des passants venus en nombre.

Stéphane Savoie a fait le trajet depuis Rivière-du-Portage près de Tracadie pour afficher sa création, un vieux camion de pompier transformé en remorqueuse.

Le véhicule a une valeur sentimentale pour cet as de la mécanique. Il l’a assemblé en la mémoire du petit ami de sa fille, Samuel Boutin, qui a perdu la vie le 18 mai 2013.

«C’était un peu comme mon fils», lâche-t-il.

Le jeune homme de 23, soudeur de métier, avait pris la mer avec deux pêcheurs de homard, Ian Benoit et Alfred Rousselle. Confrontés à une tempête, les trois amis se sont noyés lorsque le bateau a chaviré en frappant un banc de sable près de Tabusintac.

«Il aimait beaucoup ce truck-là, il voulait essayer de le retaper» raconte Stéphane Savoie en feuilletant un album photo. On y voit Samuel tout sourire au volant du véhicule de 1954.

Le destin en a décidé autrement. «Ses amis m’ont demandé de continuer son projet. J’ai voulu créer un véhicule qui lui ressemble.»

Leonel Legère prend soin de sa Ford Galaxie 1961 depuis près de 40 ans. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Stéphane Savoie a personnalisé son camion en mémoire de Samuel Boutin, emporté par un naufrage. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Il a fallu une année de travail à Joe Caissie pour remettre à neuf cette Ford A de 1931. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Stéphane Savoie a gravé le nom de Samuel sur une des plaques de métal, et a remplacé le levier de vitesse par un manche de soudure.

Non loin, Leonel Legère de Saint-Antoine laisse un couple de touristes français s’installer au volant de sa Ford Galaxie 1961. Le mécanicien à la retraite s’est offert son automobile il y a près de 40 ans.

«Moi je trouve que les vieux chars roulent mieux que les nouveaux, j’ai fait le tour de la Gaspésie et de la Nouvelle-Écosse avec celui-là.»

Joe Caissie a quitté l’Île-du-Prince-Édouard pour présenter sa Ford A 1931. Il se l’ai offert il y a deux ans, avant de remplacer plusieurs pièces et d’appliquer une peinture d’un noir brillant.

«Ça m’a pris une année pour la finir. Le moteur, le châssis, la carrosserie, je l’ai entièrement restaurée», lance-t-il avec une pointe de fierté.

Passionné depuis l’enfance, il dit rouler tous les jours à bord de sa voiture âgée de 86 ans. «Plus la voiture est vieille, plus elle me plaît!»

Les propriétaires continueront d’astiquer le capot de leurs bolides rares et insolites jusqu’à dimanche. Le clou de l’évènement aura lieu samedi et dimanche au Parc Centenaire où plusieurs centaines de modèles seront en montre.