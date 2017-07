3e Vélo Tour des îles Lamèque et Miscou: petite déception [vidéo]

Petite déception pour les organisateurs du 3e Vélo Tour des îles Lamèque et Miscou: ils espéraient attirer une centaine de participants; soixante cyclistes environ se sont inscrits à l’une des trois randonnées mises en place, dimanche matin.

«C’est moins que l’année dernière où on en avait eu près de 80», reconnaît Marc-André Paulin, l’organisateur.

L’événement reste populaire et apprécié par celles et ceux qui y prennent part. Trois parcours étaient proposés: 90km, 50km ou 30km. Le plus long emmenait les cyclistes jusqu’au phare de Miscou, le moyen leur faisait faire le tour complet de l’île Lamèque et le plus court seulement la moitié.

À chaque fois, le départ a été donné depuis l’aire de stationnement du restaurant La Roue du capitaine, au centre-ville.

«Habituellement, c’est notre randonnée de 50km qui est la plus prisée. Là, c’est celle de 90km.»

Les aguerris du deux roues étaient au rendez-vous. Linda Paulin et Bernard Haché, de Petite-Rivière-de-l’Île, étaient présents pour les deux premiers Vélo Tour. Ils n’entendaient pas manquer ce rassemblement, cette fois encore.

«On n’était pas assez entraîné pour s’attaquer au 90km. À cause du mauvais temps, on a sorti notre vélo tard», confie-t-elle.

Ensemble, ils enchaînent les sorties sur selle et les coups de pédales, quand la météo et leur emploi du temps le leur permettent.

«Ça nous tient en forme», glisse-t-il.

Leurs amis, Lauria et Julie Mallais, de Shippagan, sont, quant à eux, des férus.

«Dès le retour des beaux jours, on fait du bicycle presque tous les soirs. Ce qu’on aime surtout, c’est nous retrouver dehors, en nature. On décroche.»

Attrouper le monde sur les îles et mettre en avant leurs pistes cyclables, ainsi que leurs paysages, telle est l’une des ambitions des organisateurs, avec cet événement à la fois sportif et festif. Le maire de Lamèque, Jules Haché, approuve. Il est lui-même un cycliste converti.

«Ça fait 15 ans que je fais du vélo. Je parcours entre 1500 et 1800km par année.»

Son regret est que le projet de circuit cyclable qui relierait les quatre coins de la Péninsule acadienne ne voit pas le jour.

«Caraquet a son réseau, Tracadie a le sien et nous le nôtre. Ce qui manque c’est la jonction des trois réseaux au niveau d’Inkerman, en suivant l’ancienne voie ferrée. Le tracé est fait, tout est prêt. On attend les aides des gouvernements.»

Si le fédéral se laisse séduire, le provincial fait la sourde oreille pour le moment. L’élu aimerait que le dossier devienne concret au plus vite. Il y voit des intérêts économiques.

«Le Québec est en avance sur nous. Ça bouge en Nouvelle-Écosse et sur l’Île-du-Prince-Édouard. Avec ça, on pourrait développer le cyclotourisme.»