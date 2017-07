Accident mortel à Bertrand: «le choc a dû être extrêmement violent» [vidéo]

Au lendemain du drame, des traces et quelques débris abandonnés sur la chaussée indiquaient clairement le lieu de l’accident. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Tragique fin de semaine dans la Péninsule acadienne. Un accident de la route a fait deux morts. La collision s’est produite samedi, peu après 20h, le long de la route 11. Un délit de fuite a été constaté.

Micheline (nom fictif) habite avec son mari à Dugas Office, en bordure de la 11. Elle dit ne pas vouloir être embêtée, ne pas vouloir faire des histoires. C’est pourquoi elle accepte de nous parler sous couvert d’anonymat.

Samedi soir, elle était assise dans son fauteuil en train de regarder la télévision quand soudain, elle a entendu un bruit sourd.

«Il faisait encore jour, se souvient-elle. C’était un gros coup. Comme un coup de tonnerre.»

Dehors, le ciel est dégagé. Trop clair pour que le son soit dû à un orage.

«J’ai alors pensé à un coup de fusil, mais c’était trop fort pour être ça.»

En se penchant par la fenêtre, elle aperçoit au loin des voitures s’arrêter, juste après la pancarte indiquant la limite du village de Bertrand à proximité du Village Historique Acadien.

«J’ai dit à mon mari d’aller voir. J’étais sûre qu’il s’était passé quelque chose de grave.»

Fernand (nom fictif) sort et s’approche. Ce qu’il observe ne laisse plus de place au doute: un violent accident de la route vient de survenir. Sur la chaussée, deux véhicules sérieusement endommagés – l’un de type 4×4 blanc et l’autre, une berline couleur rouge vin.

Des morceaux de plastique et des débris de verre jonchent le sol. Des personnes se pressent pour prêter assistance aux occupants des véhicules. Les secours ont été immédiatement prévenus.

Dans l’auto blanche, un homme, une femme et une petite fille âgée d’une dizaine d’années. Ils sont blessés et en état de choc. Dans la berline rouge vin, un homme et une femme, d’une soixantaine d’années environ, gisent inconscients.

Ce sont eux les victimes de ce dramatique accident. Les ambulanciers n’ont rien pu faire pour les ranimer. Les pompiers de Bertrand et de Grande-Anse sont intervenus. À leur arrivée, ils ont sécurisé les lieux et se sont assurés que les véhicules accidentés ne s’embrasent pas.

«Les voitures étaient sacrément abîmées. Le choc a dû être extrêmement violent», rapporte un témoin.

De leur côté, les policiers de la GRC ont bloqué la circulation. La route est restée fermée jusqu’au milieu de la nuit de samedi à dimanche.

Une fois les victimes et les blessés évacués, les forces de l’ordre ont procédé aux premières constatations, afin de comprendre comment et pourquoi les autos se sont percutées.

Un expert de Fredericton rattaché à la section des reconstitutions d’accident a été appelé en urgence. Il s’est rendu sur place. Très vite, les enquêteurs se sont rendu compte qu’une troisième voiture était impliquée dans ce drame de la route.

Selon les informations recueillies peu après les faits, une personne a été arrêtée. Elle est soupçonnée de délit de fuite. Micheline ne se hasarde pas à avancer des hypothèses pour expliquer ce qui s’est passé.

«Je ne sais pas comment s’est arrivé. Je ne peux pas dire, je n’ai rien vu», insiste-t-elle.

La résidante de Dugas Office ne serait pas étonnée si les conclusions des policiers faisaient état d’une imprudence humaine, voire d’une irresponsabilité.

«Les gens roulent tellement vite. C’est limité à 90km/h, mais personne ne respecte ça. Des fois, ça me fait peur. Mon mari était sûr qu’il allait se passer quelque chose.»