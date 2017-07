Le Festival western de Saint-Quentin veut encore plus de touristes

Le Festival western plaît autant aux plus petits qu’aux plus vieux. Parlez-en à la petite Jalya, de Saint-Quentin, qui ne pouvait s’empêcher de danser lors du rodéo. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Bien que ce soit déjà par dizaines de milliers que se comptent les participants au Festival western de Saint-Quentin, son organisation croit que l’événement peut en prendre encore davantage.

La ville de Saint-Quentin reprenait un peu de tranquillité dimanche, en fin d’après-midi, une fois conclues les activités de la 33e présentation de son Festival western.

Pour les organisateurs, il est d’ores et déjà clair que le festival a encore été un succès.

«On est très chanceux, car la température a été de notre côté la très grande partie du temps. Qu’on le veuille ou non, c’est pratiquement la clé de tous les festivals, le nôtre y compris. Quand le soleil est de la partie, c’est pratiquement gagné», explique le président du comité organisateur, Bertrand LeClerc.

En terme de fréquentation, il est bien entendu trop tôt pour parler de chiffres. Toutefois, le président croit sans trop se tromper que ceux-ci sont dans la norme des dernières années, soit un peu plus de 60 000 entrées pour l’ensemble des activités.

Cela dit, malgré ces prévisions encourageantes – et certes très satisfaisantes – M. LeClerc estime qu’il y a encore place à amélioration. Si certaines activités sont près de la saturation en terme d’achalandage – comme la grande soirée du samedi ou encore le Miss Cowgirl – il ne peut qu’attester que la fréquentation stagne au niveau du rodéo professionnel.

Les gagnantes du Miss Cowgirl Atlantique, Laurence Tanguay de Rivière-Bleue (1re place), Mandy Bouchard de Dieppe (1ère princesse) et Louise Strakova de Montréal (2e princesse). Le concours de duchesses a couronné, cette année, Nadège Bellavance. On la voit au centre accompagnée de la 1ère princesse, Carolanne Martel, ainsi que des la 2e princesse, Joannie Coulombe. Comme à son habitude, le Pow Pow a attiré des milliers de festivaliers. Ceux-ci ont eu droit à différentes animations de rue.

«On attire beaucoup de gens, mais on pourrait encore facilement entrer 1000 personnes supplémentaires par représentation. C’est beaucoup de revenus qui sont perdus et, par le fait même, qui ne peuvent être réinvestis dans l’organisation du festival», indique M. LeClerc, qui estime qu’il faudra faire preuve d’innovation et d’audace pour combler ces sièges vides.

«Nous couvrons assez bien les gens du nord de la province et de la Gaspésie, il faudra donc peut-être songer à être plus persuasif auprès du sud de la province et même auprès de nos voisins des États-Unis. Il faut songer à élargir notre territoire si nous voulons faire grossir cet événement et, par conséquent, notre festival», dit-il.

«Ils sont un peu cowboys dans l’âme et ce genre de spectacle devrait donc cadrer avec leurs goûts. Quand on y pense, la frontière est juste à côté d’ici (Maine) et le dollar est favorable aux touristes en provenance des États-Unis. Ce n’est qu’une idée comme ça, mais c’est certain qu’il faudra s’asseoir et se pencher sur la question du rodéo. C’est un événement beaucoup trop intéressant pour n’avoir que la moitié du stade rempli», indique M. LeClerc.

Pour le reste, le président se dit extrêmement satisfait de cette 33e présentation. Selon lui, les événements principaux – tout comme les nouveautés insérées à la programmation – semblent avoir bien fonctionné.

«Comme toutes les organisations, on aurait par contre besoin de plus de bénévoles quoiqu’on se débrouille très bien avec ceux que l’on a sous la main. C’est une denrée très précieuse et je crois que nous devrons nous attarder également sur une façon de bien leur rendre la pareille, d’en prendre soin encore mieux. Cela dit, je suis soulagé de voir qu’il y a des jeunes qui s’impliquent, une certaine relève. C’est très encourageant pour le futur du festival», exprime-t-il.