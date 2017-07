L’ouverture de Cap-Pelé fait des petits!

Le village de Cap-Pelé a lancé un mouvement de célébration de la diversité qui fait le tour des municipalités de Kent et du Sud-Est. Rogersville, Bouctouche, Shediac et Memramcook ont suivi l’exemple de Cap-Pelé en peignant leurs passages pour piétons de couleur arc-en-ciel.

Le village de Cap-Pelé a lancé un défi aux communautés de la grande région la semaine dernière. Sur sa page Facebook, la municipalité du Sud-Est a affiché des images des employés de la municipalité en train de peindre un passage pour piétons de couleur arc-en-ciel.

Dans la description des photos, on explique que l’initiative a comme objectif «d’embellir la communauté, d’encourager et promouvoir la diversité, l’égalité et l’acceptation, tout en démontrant que le village de Cap-Pelé accueille et soutien les personnes de la communauté LGBTQ+».

Elle poursuit en invitant les autres petites municipalités de la grande région à suivre son exemple.

Pierrette Robichaud, maire de Rogersville, a accepté sans hésiter. Ses employés et son conseil l’ont suivi avec enthousiasme. Vendredi, la municipalité a repeint ses passages pour piétons.

«On est en 2017 après tout! Aussitôt que j’ai vu le défi de Cap-Pelé, j’ai contacté Angèle (McCaie, directrice générale de Rogersville) et je lui ai dit “il faut qu’on le fasse”. Pourquoi ne l’avait-on pas fait avant? Ça prenait le défi d’une autre municipalité pour nous réveiller.»

Le village de Rogersville peint ses passages pour piétons en couleur d’arc-en-ciel. – Gracieuseté

«On a eu beaucoup de beaux compliments ce matin (vendredi). C’est important qu’on s’affiche comme une communauté qui est accueillante pour tout le monde.»

Le défi de Cap-Pelé provient de Justin LeBlanc, agent à la programmation de Cap-Pelé. Lui-même membre de la communauté LGBTQ+, il a récemment proposé l’idée lors d’une réunion du conseil municipal. Les conseillers municipaux l’ont approuvé à l’unanimité.

«On a eu beaucoup de beaux commentaires. Il y a quelqu’un qui a réagi sur Facebook en disant qu’il avait quitté sa région il y a 20 ans à cause du manque de diversité. Il dit maintenant “il est peut-être temps que j’y retourne pour rester”.»

«Il y a eu quelques commentaires négatifs et certains m’ont suggéré de les effacer. J’ai répondu non: c’est à cause de telles personnes qu’on doit faire des initiatives comme ça.»

Mme Robichaud souligne que par le passé, plusieurs personnes de la communauté LGBTQ+ ont quitté Rogersville parce qu’ils craignaient de ne pas être acceptés dans leur communauté. Elle veut envoyer un message clair: tous peuvent aujourd’hui se sentir bien dans son village.

«Le moment est venu de dire que nos gens qui sont homosexuels n’ont plus besoin de se sauver dans les grosses villes. Ils peuvent vivre dans nos communautés. Le moment est venu pour ça, et ça aurait dû se faire depuis longtemps. Combien de notre monde qu’on a perdu parce qu’ils n’étaient pas acceptés et qu’ils sont déménagés dans les grosses villes comme à Toronto? Ils n’ont plus besoin de faire ça.»

Cap-Pelé a obtenu le soutien de la ville de Moncton, qui a peint en couleur d’arc-en-ciel des passages pour piétons l’an dernier et cette année.

Depuis quelques jours, c’est au tour des employés de Cap-Pelé à offrir des conseils sur les techniques de peinture de passages pour piétons.

M. LeBlanc espère maintenant que les autres communautés de la région, Saint-Louis-de-Kent, Richibucto, Cocagne, Sackville, Saint-Antoine et Port-Elgin, répondront elles aussi à leur message d’accueil de la diversité dans les petites municipalités du Nouveau-Brunswick.