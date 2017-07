Rogersville: paysans et fermiers vous invitent

Les paysans et fermiers de Rogersville invitent les gens à «laisser leurs ognons à la maison pis hâler leur fraise à la campagne» pour le troisième Festival folk fraise. Les 15 et 16 juillet, l’Acadie rurale, la paysannerie, l’autonomie et la souveraineté alimentaire seront à l’honneur au Club récréatif de Pleasant Ridge.

Le tout sera lancé le samedi avec deux ateliers de l’Université rurale. Francine Levesque, du Groupe EcoVie, animera une session intitulée «Action directe citoyenne» et Julien Cormier, de Roux de bicycle, présentera «Réparation de bicycle 101».

La journée se poursuivra avec un disco-soupe, où les participants seront invités à créer une soupe avec des légumes moches ramenés des marchés de fermiers. Les participants pourront danser au rythme du violon d’Elias Richard, la guitare de Guy Caissie et le call de Kevin Arseneau.

Par la suite, il y aura un atelier sur la fabrication de Kombucha – une boisson de thé fermenté – avec Philippe Gervais, de la Ferme Terre Partagée, ainsi qu’un atelier sur les étoiles et les constellations avec Junior Pitre.

La journée de dimanche débutera avec une série d’activités en matinée, dont une baignade au lac, des jeux pour les enfants, une cueillette libre de fraises et un pique-nique barbecue. En après-midi, deux autres ateliers de l’Université rurale seront animés, soit «Moccasin Tracks & Trails», de Cheyenne Jopseh, et une formation sur la cueillette de champignons sauvages, avec Benoit LeBlanc.

Le tout se terminera par une présentation sur les systèmes alimentaires résilients internationaux avec Pierre-Olivier Brassard, de l’Union paysanne, Rébeka Frazer-Chiasson, de la Ferme Terre Partagée, et Lucie Chiasson, chercheuse dans une étude sur l’alimentation nommée Funky Foods avec Vision mondiale au Cambodge.

Tout le long du week-end, Luc Richard, étudiant à l’École des métiers d’horticulture de Montréal, animera un atelier sur le compostage et la fabrication de vermicomposteur. De plus, Claude Vautour, enseignant à l’école secondaire Assomption, et Patsy Thibault, agricultrice à la retraite, construiront une boîte à jardin où seront plantées des fleurs visant à attirer des abeilles pour la pollinisation.