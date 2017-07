Une maison unique au Nouveau-Brunswick

À la maison TED, à Shippagan, les enfants pensionnaires sont encadrés par six employés qui se relayent jour et nuit. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

De prime abord, rien ne distingue le 216, avenue de l’Hôtel de ville à Shippagan d’une habitation normale: une grande pièce à vivre, une cuisine, deux salles de bains, six chambres… La maison est pourtant unique en son genre. C’est une résidence pour enfants autistes.

Il n’en existe pas d’autres de ce type au Nouveau-Brunswick. Sa mise en place n’est pas superflue. Les demandes de parents s’amoncellent pour y inscrire leurs enfants. Présentement, elle est occupée par cinq jeunes – un de Miramichi et quatre de la Péninsule acadienne – âgés de 4 à 18 ans.

Conformément au règlement, le plus vieux – qui avait 8 ans quand il a intégré la maison – libérera sa chambre prochainement.

«Sa place sera rapidement prise», est persuadée la fondatrice et responsable Gisèle Breau.

Pour son action, cette dernière a reçu en juin, à Moncton, la médaille des services méritoires du gouverneur du Canada. Jusqu’à présent, cette distinction a été décernée à seulement sept Néo-Brunswickois – Gisèle Breau est la seule résidante de la Péninsule acadienne à l’avoir reçue.

Une fois accueillis dans la maison TED, les enfants y vivent à l’année. En période scolaire, ils vont à l’école en journée. Ils gardent un contact régulier avec leur famille. Ce n’est pas de gaîté de cœur que les parents les y inscrivent, mais plus par obligation.

«C’est très demandant pour un père et pour une mère d’avoir un enfant autiste. Pour son bien-être, ils n’ont parfois pas d’autres choix que de nous le laisser. C’est un problème pour certains parents qui éprouvent de la culpabilité par rapport à ça.»

Une fois accueillis dans la maison TED, les enfants y vivent à l'année.

Gisèle Breau est fière de son établissement et de ce qu’il apporte. Son unicité révèle une réalité que dénoncent des parents: un manque de services et de moyens pour les enfants autistes. Annie Haché est la maman d’Andy, 12 ans.

«Jusqu’à 15 mois, il avait un développement normal. Puis, il a commencé à perdre ce qu’il avait appris. Le diagnostic est tombé peu après», raconte-t-elle.

Son garçon est scolarisé à Tracadie où il est encadré par une superviseure clinique.

«Il n’y en a que quatre pour toute la péninsule. Deux ont décidé d’arrêter, elles sont épuisées et elles ne seront pas remplacées à la rentrée. On manque de personnel qualifié», déplore cette infirmière de formation.

Diane Lacroix, elle, est orthophoniste à Caraquet. Ses deux fils de 11 et 13 ans présentent des troubles de l’autisme. Pour l’un d’eux, cela a évolué en syndrome de Gilles de la Tourette. Elle reconnaît que des structures de soutien existent, mais elle regrette qu’aucune aide à domicile ne soit proposée.

«Ça prendrait des gens spécialisés qui viendraient chez nous pour une sorte de coaching. Ils pourraient nous épauler dans notre quotidien, nous apprendre à gérer les crises. C’est dans les foyers qu’il y a les besoins, pas dans des bureaux extérieurs.»

Une chose rassure ces mères de famille: le regard sur les personnes autistes change.

«Pendant longtemps, elles étaient perçues comme des êtres qui ne parlaient pas et qui se frappaient contre les murs», rappelle Diane Lacroix.

«Aujourd’hui, on en parle plus

. Les autistes sont mieux intégrés dans notre société», considère Annie Haché.

Il reste cependant du travail à faire, selon elle, pour bousculer les mentalités.

«On observe encore beaucoup d’ignorance.»

«Un stress permanent»

À quoi ressemble le quotidien d’un parent d’enfant autiste?

«C’est un stress permanent. Heureusement, j’ai un très bon soutien de ma famille et de celle de mon conjoint», confie Annie Haché.

La maman du petit Andy assure avoir toujours un œil sur son fils.

«Je me dois d’être tout le temps attentive. Par exemple, il ne sait pas décoder son corps. S’il a mal quelque part, il ne peut pas me dire où. Il a du mal à exprimer ses besoins.»

«L’autisme, c’est tellement complexe. On y pense constamment, même quand ils ne sont pas avec nous. On se demande, on espère que tout se passe bien», décrit Diane Lacroix, mère aimante de deux garçons.

Être parent d’un enfant autiste, c’est aussi faire face à des questionnements.

«On s’interroge sur ce qu’il deviendra lorsque nous ne serons plus là pour nous occuper de lui. C’est une crainte», révèle Annie Haché.

Dans leur cheminement, elle et les autres adultes dans son cas peuvent trouver une écoute et des réponses à leurs besoins auprès du Centre d’excellence en autisme de la Péninsule acadienne, à Shippagan, installé dans les locaux de la maison TED.

«On se positionne comme un centre de ressources. Notre but est de briser l’isolement dans lequel des familles se retrouvent soudain plongées», explique Liette Lanteigne, la directrice.

Pour ce faire, plusieurs activités sont organisées, comme des séances de cinéma, des visites au Village historique acadien de Bertrand ou au centre marin de Shippagan. Elles sont uniquement réservées aux enfants autistes et à leur entourage.

Jeudi, de 10h à 14h, la paroisse de Lamèque et le Centre d’excellence en autisme s’associent pour offrir aux enfants autistes, à besoins spéciaux et à leur famille, une fête avec structures gonflables.

Celle-ci se déroulera sur le parvis de l’église de Lamèque. L’animation est gratuite (informations et inscriptions par courriel, ceapa186@gmail.com, ou par téléphone, 506-724-0426 ou 506-337-0584).

«Avoir un enfant autiste ne nous empêche pas de mener une vie normale», souligne Diane Lacroix.