Des pompiers du N.-B. en renfort en Colombie-Britannique

Une vingtaine de pompiers du Nouveau-Brunswick vont prêter main-forte à leurs collègues de la Colombie-Britannique aux prises avec d’importants feux de forêt.

Ils se sont envolés vers la région de Kamloops, lundi avant-midi, à partir de l’Aéroport international de Fredericton.

Julien Bourque de Rogersville s’en a combattre les feux de forêt en Colombie-Britannique. – Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Julien Bourque, un étudiant de Rogersville, n’en est pas à sa première mission à l’extérieur de la province.

«C’est notre travail d’aller offrir notre aide là où on en a besoin, que ce soit ici au Nouveau-Brunswick ou en Colombie-Britannique. Ils sont plus désespérés que nous en ce moment alors c’est là que nous allons», explique le jeune homme.

Des pompiers de la région d’Edmundston et de Bathurst font également partie du voyage.

La veille, les pompiers britanno-colombiens tentaient encore de freiner l’avancée de centaines d’incendies de forêt exacerbés par le vent, de même que le temps chaud et sec.

«Il y a toujours du danger avec les feux de forêt, mais je fais confiance à l’entraînement que nous avons reçu», affirme Julien Bourque.

«Nous avons de l’expérience et nous sommes entre les mains de professionnels qui s’y connaissent. Je ne suis pas inquiet pour notre sécurité.»

– Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Les 22 pompiers ne savaient pas exactement dans quelles régions de la Colombie-Britannique ils allaient être déployés au moment de prendre l’avion.

«Nous sommes l’équipe sur le terrain. On travaille beaucoup avec des haches et des pelles pour faire des tranchées. Des fois, on a des pompes, mais ça peut-être un feu sans eau nulle part. On travaille aussi avec des hélicoptères qui ont de l’eau, des avions aussi», mentionne Julien Bourque.

«Chaque feu est différent. Le feu peut devenir plus fort et on peut se faire évacuer. Ça peut être dangereux à ce moment-là.»

«Ce sont des journées qui commencent tôt, avec de longues heures et beaucoup de travail.»

Dimanche, les feux s’étendaient sur plus de 236 kilomètres carrés selon les autorités.

Les régions les plus durement touchées sont celles du centre et du sud de la province. Le nord est aussi affecté, mais les flammes n’y posent pas une menace aussi immédiate.

Avec des extraits de la Presse canadienne.