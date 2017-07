«Quelques gouttes de ce produit suffisent à tuer quelqu’un!»

La SPA-Restigouche s’est fait cambrioler au cours du week-end. Et dans le butin se trouve un puissant anesthésique pouvant provoquer la mort de celui qui l’ingurgite.

Le vol est survenu dans la nuit du 9 juillet au 10 juillet. Des personnes seraient entrées dans le local de la SPA et ont dérobé deux coffres-forts. Dans l’un d’eux se trouvait de l’argent alors que dans l’autre, des anesthésiques utilisés pour euthanasier certains animaux.

« C’est vraiment inquiétant de savoir que ces produits circulent quelque part, car ils sont extrêmement dangereux », exprime Rachel Mutch, directrice de la SPA-Restigouche.

L’anesthésique surtout pointé du doigt est le T61, un produit à usage vétérinaire pouvant être mortel.

Mme Mutch ne sait pas si les voleurs ciblaient surtout le vol de médicaments. Elle prie toutefois les cambrioleurs de ne pas utiliser l’anesthésique.

«Ce qui me fait peur, c’est qu’une personne l’utilise en pensant avoir un buzz, mais ce n’est pas du tout ce type de drogue. Ces produits sont destinés à mettre fin aux jours des nos animaux malades. En ingurgiter seulement quelques gouttes – un seul millilitre en fait – suffit à tuer quelqu’un», lance-t-elle comme avertissement.

Cinq bouteilles de 50 ml chacune ont été dérobées. Ce produit était manipulé uniquement par des employés ayant reçu une formation spécialisée.

«Si le motif du vol c’était l’argent, et bien ils ont eu ce qu’ils voulaient. Malheureusement, il y avait également des drogues dans l’un des deux coffres. Je n’aime vraiment pas l’idée que ça se retrouve dans la rue, entre de mauvaises mains», ajoute-t-elle.

Pour ce qui est de l’argent, le vol est également un coup dur pour l’organisme à but non lucratif alors qu’un montant d’environ 5000$ se trouvait dans l’un des coffres

«C’est vraiment dommage, car on ne roule pas du tout sur l’or. On est constamment en campagne de financement, à la recherche de dons, et voilà qu’on nous cambriole le peu que l’on a. On doit maintenant remplacer l’argent, mais aussi les deux coffres et la fenêtre qui a été brisée lors de l’entrée par effraction. Ce sont des dépenses énormes pour nous», relate Mme Mutch.

Celle-ci se console en sachant que tous les animaux se portent bien suite à ce vol.

La GRC mène actuellement une enquête et sollicite l’aide de la population afin d’obtenir des renseignements.