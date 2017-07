24,5 millions $ pour promouvoir le tourisme en Atlantique

Ottawa et les provinces de l’Atlantique investiront 24,5 millions $ sur trois ans pour promouvoir les attraits touristiques de la région sur les marchés internationaux.

Les gouvernements fédéral et provinciaux promettent que la nouvelle entente générera 200 nouvelles entreprises et 6000 nouveaux emplois dans l’industrie touristique de l’Atlantique.

Le Canada et les Provinces atlantiques vont notamment travailler de plus près entre eux pour promouvoir le tourisme à l’étranger. Les marchés des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la Chine seront notamment visés en priorité.

De la formation sera également offerte aux exploitants touristiques afin de les préparer aux marchés internationaux.

Ottawa investira 12,4 millions $ dans le cadre de cette entente via l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA).

Le Nouveau-Brunswick versera quant à lui 2,2 millions $.

Ces initiatives qui font partie de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique ont été annoncées mardi à Humber Valley, à Terre-Neuve-et-Labrador, par le ministre responsable de l’APECA, Navdeep Bains, en compagnie de plusieurs élus fédéraux et provinciaux.

Les représentants des gouvernements fédéral et des provinciaux, dont le ministre Roger Melanson du Nouveau-Brunswick, étaient réunis à Humber Valley pour faire le point sur la première année de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique.

