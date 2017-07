À Shediac, l’image de la plage Parlee est sur toutes les lèvres

La saison touristique est lancée à Shediac! Entre inquiétude et optimisme, les entrepreneurs de la région espèrent que la mauvaise presse entourant les niveaux élevés de coliformes fécaux à la plage Parlee ne viendra pas gâcher la fête.

Chaque été, près de 350 000 visiteurs viennent bronzer sur la plage du parc provincial et vider leur portefeuille dans les alentours de Shediac. Question de santé publique, la qualité de l’eau et aussi un enjeu de prospérité économique.

Samantha Gaudet, gérante de Gaudet Chalets et Motel, suit de près la polémique qui agite la région. La réputation de la plage est essentielle à la santé financière de son établissement.

«Si tu enlèves Parlee de Shediac, il n’y a plus grand-chose pour attirer les touristes. C’est important pour les commerçants ici», lance-t-elle.

L’industrie touristique été pénalisée par la couverture médiatique entourant la contamination de l’eau?

«Ça ne nous a pas aidés c’est certain. Plusieurs clients m’ont dit qu’ils étaient déçus de ne pas pouvoir se baigner lundi. Mais généralement, il n’y a pas énormément de monde qui s’inquiète de ça», estime Samantha Gaudet.

Difficile dans ces conditions d’égaler la dernière saison touristique, marqué par une affluence record.

«Nos chalets font moins bien l’année passée, mais c’est difficile de comparer parce que 2016 a été notre meilleure année depuis longtemps.»

Selon elle, la province devrait investir davantage pour promouvoir l’offre touristique de la région.

«On l’a vu dans le passé, si tu fais beaucoup de publicité à la télévision au Québec, ça fait une grosse différence. La Nouvelle-Écosse a fait d’excellentes annonces et ça marche. Depuis quelques semaines on voit beaucoup de touristes qui s’arrêtent ici pour aller en Nouvelle-Écosse.»

Luc LeBlanc, propriétaire du Parlee Beach Motel, constate lui aussi une fréquentation en baisse en juin.

«On attribue ça à la mauvaise température, explique-t-il. La plage est notre plus grosse attraction, s’il ne fait pas un temps d’été, on le sent sur nos revenus.»

L’entrepreneur n’a pas l’impression que le dossier des coliformes fécaux est un frein aux affaires. Il s’attend à un été bien achalandé.

«On a eu des annulations comme toujours. Maintenant, on demande tout le temps la raison à cause de la plage. Une seule réservation a été annulée à cause de ça. Avant la saison on se demandait si ça allait nous affecter, maintenant je suis plutôt optimiste.»

Luc LeBlanc se dit encouragé par la décision de la Ville de Shediac de s’attaquer au problème de la pollution des eaux.

En mai, les municipalités de Shediac, Cap-Pelé et Beaubassin-Est se sont associées à l’Association du bassin versant de la baie de Shediac et à l’organisme Vision H2O pour élaborer une «stratégie verte». La capitale du homard ambitionne à terme d’obtenir la reconnaissance Pavillon Bleu, une certification internationale décernée à des plages et des marinas.

Du côté de Shediac Paddle Shack, les locations des planches à pagaie et de kayak battent leur plein.

«Nos ventes ont augmenté de 15% par rapport à l’an dernier», s’exclame la copropriétaire, Paulette LeBlanc.

Les taux de bactérie dans l’eau risquent-ils d’effrayer les vacanciers et les amateurs de sports nautiques?

«Pas d’après ce que j’ai vu, les gens vont continuer de se saucer à l’eau quand il fait chaud. Ils adorent ça», avance Paulette LeBlanc.

«J’ai l’impression que ça a toujours été comme ça. Maintenant, on est juste plus informés. Ça va prendre un an ou deux pour régler le problème. Il faut laisser le temps à la province et à la ville de s’organiser.»

Certains visiteurs hésitent à se baigner

Originaire de la Caroline du Nord, Mark Green passe tous ces étés à Shediac depuis 24 ans. Mardi matin, il se préparait à une virée en kayak dans la baie de Shediac. Les dernières révélations sur la qualité de l’eau vont-elles le décourager de pratiquer son activité favorite?

«Peut-être, peut-être pas. C’est certain que je me questionne plus. Si je me fais une coupure, je resterai hors de l’eau», répond-il.

«Je pense que ça a toujours existé, mais c’est plus dans les nouvelles maintenant. Il me semble que le gouvernement a pris les bonnes mesures. On ne peut pas prendre de chance avec la contamination bactériologique.»

Les pieds dans le sable, Monique LeBlanc observe un groupe de jeunes s’amuser sur des bouées. Elle n’ira pas se rafraîchir cette année.

«Avec tout ce qu’on sait maintenant, je n’ose plus aller dans l’eau», dit-elle.

Ce n’est pas le cas de Marc Landry de Drummondville, bien décidé à se baigner.

«Je n’étais pas au courant, mais je suis bien content d’être ici et je vais en profiter!»

Un peu plus loin, François Landry a sorti les planches pour enfants avec l’intention de prendre un bain d’eau salée en famille. Venu du Québec, il ignore tout des problèmes de pollution dans la région.

«On n’est pas vraiment sensibilisés à ça. On est venus parce qu’on a entendu que l’eau est plus chaude ici qu’ailleurs au Canada.»