Brian Gallant victime d’une commotion cérébrale

Le premier ministre Brian Gallant se remet d’une commotion cérébrale à la suite d’une séance d’entraînement avec les Sea Dogs de Saint-Jean le 3 mai.

Le cabinet du premier ministre a partagé la nouvelle avec l’Acadie Nouvelle à la suite d’une demande d’information au sujet du nombre réduit d’apparitions publiques de M. Gallant au cours des dernières semaines.

«Alors que je jouais au hockey avec les Sea Dogs de Saint-Jean, je suis tombé et j’ai subi une commotion cérébrale», indique M. Gallant dans une déclaration écrite.

M. Gallant avait été invité à participer à une séance d’entraînement avec l’équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à l’occasion des séries éliminatoires.

Le premier ministre s’est rendu à l’hôpital ce soir-là pour une coupure au menton, mais aucun point de suture n’a été nécessaire.

«Le seul symptôme apparu après l’incident a été un mal de tête. Au cours des semaines qui ont suivi, j’ai évité de regarder des écrans et j’ai réduit mon emploi du temps à quelques événements par semaine afin de pouvoir me rétablir.»

Brian Gallant a notamment annulé au dernier moment sa présence à une annonce fédérale-provinciale à Saint-Jean, mardi dernier, en présence du ministre canadien du Commerce international, François-Philippe Champagne.

«Le mal de tête allait en s’atténuant sauf après avoir participé à un événement public. Nous avons donc réduit considérablement ma participation aux événements publics afin de prévenir toute récidive. Nous avons diminué le nombre de réunions auxquelles je prenais part et limité le temps que je passais devant un écran.»

Le cabinet de M. Gallant assure que le premier ministre n’a jamais cessé d’assurer l’essentiel de ses responsabilités comme la présidence des rencontres du cabinet. Il est aussi demeuré en contact quotidien avec son chef de cabinet.

Brian Gallant affirme se sentir beaucoup mieux.

«Depuis quelques jours, les symptômes ont disparu. Avec l’accord de mon médecin, j’ajoute progressivement des choses à mon agenda.»

M. Gallant se rend à Washington cette semaine pour rencontrer le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross Jr.

«J’apprécie les voeux et les messages de soutien envoyés par celles et ceux qui étaient au courant de cette blessure. Je tire de cet incident un enseignement précieux: il vaut mieux ménager sa santé et éviter de se mesurer à des hockeyeurs de 20 ans extrêmement adroits.»

– Plus de détails à venir.