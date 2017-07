La Cour suprême annoncera jeudi si elle entend l’appel de Dennis Oland

La Cour suprême du Canada annoncera jeudi si elle accepte de se pencher sur la cause de Dennis Oland, accusé du meurtre non prémédité de son père.

Le cadavre du riche homme d’affaires Richard Oland avait été retrouvé au milieu d’une mare de sang dans son bureau de Saint-Jean, en juillet 2011; le corps présentait 45 marques de coups à la tête, au cou et aux mains.

À l’issue d’un premier procès, son fils Dennis avait été reconnu coupable en 2015 du meurtre non prémédité, et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 10 ans.

Dennis Oland a cependant recouvré sa liberté en octobre 2016 lorsque la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a ordonné la tenue d’un nouveau procès, parce que le juge de première instance aurait commis une erreur de droit en livrant ses directives aux jurés.

Les avocats de Dennis Oland avaient déjà demandé à la Cour suprême du Canada d’infirmer le jugement de première instance et de l’acquitter, en plaidant cinq motifs d’«importance pour le public». Ils souhaitent toujours plaider leur cause devant le plus haut tribunal du pays même si la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

La Couronne, quant à elle, aimerait que le tribunal déclare à nouveau Dennis Oland coupable du meurtre non prémédité de son père.