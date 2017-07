Décès d’un homme qui tentait de sauver une baleine au large de Shippagan

Pêches et Océans Canada a annoncé, lundi soir, qu’un homme qui tentait de sauver une baleine au large de Shippagan est décédé.

L’accident est survenu lundi, à bord d’un navire du MPO.

«Le Ministère est profondément affligé par cet incident et offre ses pensées et ses condoléances les plus sincères à la famille du défunt.»

Selon CBC, la victime est Joseph Howlett, un membre de l’équipe de sauvetage de baleines de l’Île Campobello.

M. Howlett est un homardier âgé de 59 ans. Il est aussi un des fondateurs de l’équipe de sauvetage en 2002.

Le MPO a indiqué que, par respect pour la victime et sa famille, il ne dévoilerait pas davantage de détails concernant l’accident.

Macie Green, de l’équipe de sauvetage de baleines de l’Île Campobello, a toutefois raconté à la Canadian Press, que M. Howlett faisait partie d’un équipage qui tentait de dégager une «grosse» baleine empêtrée dans des équipements de pêche en coupant des cordes.

Green, qui n’était pas sur le bateau au moment de l’accident, affirme avoir appris que la victime a été heurtée par la baleine quand l’animal est parvenu à se dégager et à nager vers le large.

Ironie du sort, M. Howlett avait participé au sauvetage d’une baleine franche de l’Atlantique Nord, la semaine, pratiquement dans le même secteur.

M. Howlett était originaire de Chester, en Nouvelle-Écosse, mais vivait à Campobello depuis des années. Il était marié et père de deux fils adultes.

(avec des extraits de la Canadian Press)