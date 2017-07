L’Atlantique parmi les destinations préférées des Québécois cet été

La saison touristique semble être partie du bon pied au Nouveau-Brunswick. Un palmarès place les provinces de l’Atlantique devant Rome et Londres dans les destinations estivales des Québécois, préférées des Québécois. Les offices du tourisme remarquent aussi un plus grand achalandage.

Le palmarès des 30 destinations vacances préférées des Québécois pour l’été 2017 Ulysse place au sixième rang les provinces atlantiques. Seulement l’Italie du Nord, l’Ouest canadien, la Nouvelle-Angleterre, la France et le Québec se sont mieux positionnés.

Ulysse publie des guides de voyage et des cartes, dont un volume sur l’Atlantique. Ce palmarès a été réalisé en compilant les ventes des produits du libraire. La directrice des communications de l’entreprise, Geneviève Décarie, soutient que plus facteurs expliquent les résultats du palmarès 2017.

«J’ai l’impression que la valeur du huard joue pour beaucoup dans le choix des vacanciers québécois. Ça parait sur le budget quand il y un 20% ou 30% de différence pour aller aux États-Unis ou en Europe. J’ai l’impression que les gens se disent que c’est l’année pour voyager au Canada d’autant plus c’est l’année du 150e de la Confédération. Ça aussi, ça doit entrer en ligne de compte», a-t-elle avancé.

L’entrée dans les parcs nationaux est aussi gratuite cette année et le fait que la région de l’Atlantique est plus proche permet aux Québécois d’économiser sur l’essence. En plus de tout ça, il y a l’accueil légendaire des Acadiens.

«Les paysages sont superbes. C’est varié au niveau des expériences de vacances qu’on peut vivre. C’est super diversifié, il y a de la nature, mais aussi de la culture et des sites historiques. Il y a l’accueil des gens. On parle français au Nouveau-Brunswick, donc il y a moyen d’y aller en famille», a ajouté Mme Décarie.

Réaldine Robichaud est directrice de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne. Elle n’a jamais vu un aussi grand intérêt pour la Péninsule acadienne et le Nouveau-Brunswick. Chaque année, l’organisme imprime 15 000 guides touristiques. Ils en distribuent environ 5000 dans les salons touristiques et 10 000 dans les centres d’information touristique de la province et les hébergements.

Or, il y a maintenant pénurie de ces guides.

«Avec nos 10 000 copies ont peut se rendre normalement au début août, mais là, présentement, on n’a plus de de guides et nous sommes obligés d’en faire réimprimer. Ça ne nous est jamais arrivé», a confié Mme Robichaud.

La campagne publicitaire provinciale fonctionne, selon Mme Robichaud. La Péninsule acadienne réussit à faire mieux connaître sa région et ses produits.

«Dans la Péninsule, c’est la culture acadienne et les fruits de mer et le côté maritime. Je pense aussi qu’ils commencent à découvrir nos produits et l’expérience. Comme la Distillerie Fils du Roy commence à se faire connaître partout et la Terrasse à Steve, toutes ces expériences nous apportent plus d’achalandage», a indiqué Mme Robichaud.

Edmundston est la porte d’entrée de l’Atlantique pour la majorité des Canadiens. La saison touristique à peine commencée, la directrice générale de l’Office du tourisme Edmundston Madawaska, Joanne Bérubé Gagné, remarque déjà un plus grand achalandage.

«Tout ce qu’on a présentement est positif. Je n’ai pas de son de cloche négatif. C’est à la hausse ou comparable à l’année passée. On est heureux!», a souligné Mme Gagné.

«Je pense que les gens découvrent la région comme un bel endroit pour faire leur premier arrêt dans les Maritimes parce que la majorité des Québécois semblent visiter plusieurs régions. On fait donc partie de l’itinéraire parce que nous sommes la porte d’entrée des Maritimes», a souligné Mme Gagné.

Comme ses collègues du milieu, Mme Gagné croit qu’il y a un effet Canada 150 qui amène les Canadiens de l’ouest à visiter l’est et vice-versa. L’insécurité politique et la valeur élevée de la devise américaine contribuent aussi au succès de la saison touristique estivale.

«Les Québécois ont toujours eu une affinité avec le Nouveau-Brunswick et ils ont toujours vu les Maritimes comme étant un endroit privilégié en termes de ce qu’on peut offrir de plein air, comme les parcs nationaux, les sites historiques, l’histoire et la culture acadienne. Je ne suis pas surprise qu’on soit dans le palmarès d’Ulysse», a conclu Joanne Bérubé Gagné.