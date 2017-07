Le phare de Dalhousie se refait une beauté

La deuxième phase du projet de revitalisation du phare de Dalhousie est débutée.

Au cours des dernières semaines, le phare s’est refait une beauté. On a notamment procédé au remplacement de l’ensemble des bardeaux de cèdres, question de remettre la structure en état et de lui redonner un peu de son lustre d’antan.

«Et ça fait vraiment une belle différence. On a retrouvé toute la beauté de notre phare. C’est important de l’avoir beau et en bon état, car c’est notre emblème», exprime le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

La seconde phase du projet est moins esthétique, mais tout aussi cruciale, sinon davantage. Elle consiste ni plus ni moins qu’à consolider le site qui est menacé par l’érosion. Pour ce faire, plusieurs milliers de tonnes de rochers ont été déchargés sur les flancs du site.

«Ça représente énormément de rochers. D’ailleurs, ce qu’on me dit c’est qu’il va probablement falloir en mettre encore plus que ce qui avait été anticipé. Un expert doit justement venir ici au cours des prochains jours afin d’évaluer la situation et l’avancement des travaux», indique M. Pelletier.

Selon le maire, il se pourrait par contre que pour des raisons logistiques, la troisième phase du projet de mise en valeur soit reportée à l’an prochain. Cette troisième phase consiste à élargir le site, à le transformer en rond-point et à revoir le stationnement – de sorte que la circulation y soit plus fluide.

Récemment désigné monument du patrimoine canadien, le phare de Dalhousie a été construit en 1870.