Accès interdit aux chutes de Charlo

Secteur prisé pour sa quiétude et son accès à un plan d’eau agréable, les chutes de la rivière Charlo, situées dans le secteur Mountain Brooks, reçoivent la visite de nombreux plaisanciers l’été par temps chaud. Toutefois, les sentiers donnant accès à ce secteur sont situés sur un terrain privé… et son propriétaire ne veut plus de visite.

C’est en somme ce qu’indique la GRC de Campbellton pour qui ce petit coin de paradis est devenu problématique.

«On reçoit des plaintes à répétition de la part du propriétaire des lieux. Nous devons donc intervenir et ça nolise beaucoup de nos ressources», indique le porte-parole de la GRC de Campbellton, René Labbé.

M. Labbé soutient qu’il n’intervient pas en raison de problème de sécurité pour les usagers, mais bien parce que ceux-ci se trouvent en état d’illégalité puisqu’ils ont pénétré sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire et malgré la présence de nombreux panneaux indiquant le caractère privé des lieux.

«Et cela est suffisant pour mener au dépôt d’accusations de méfait. Pour le moment, on préfère informer la population de la situation, mais les récidivistes risquent d’être pénalisés et se voir accusés», précise-t-il.

Le propriétaire des lieux aurait rapporté aux policiers avoir remarqué des dommages causés à ses biens.