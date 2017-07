Le corps de Dave Lanteigne retrouvé

Le corps de Dave Lanteigne, âgé de 28 ans, a été repêché. Il avait été vu pour la dernière fois dans la nuit de vendredi à samedi après être sorti avec des amis, à Hull.

Le compte Twitter de la police de Gatineau précisait en fin de soirée que M. Lanteigne a été retrouvé et qu’elle ne soupçonnait aucun acte criminel. En réponse à une requête de l’Acadie Nouvelle, la police a toutefois indiqué ne pas être en mesure de donner plus de détails.

Citant plusieurs sources, le journal Le Droit a toutefois confirmé qu’un corps a été repêché dans la rivière des Outaouais, en fin d’après-midi, et qu’il s’agissait bel et bien de Dave Lanteigne.

M. Dave Lanteigne a été retrouvé. Aucun acte criminel n’est suspecté. / Mr. Lanteigne has been found. No foul play suspected.

