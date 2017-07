La mère d’un Acadien disparu à Gatineau pousse un cri du coeur

Dave Lanteigne mesure 5 pi 7 po et pèse 161 livres. Il a les yeux bruns et les cheveux bruns courts. - Gracieuseté

La mère d’un jeune Acadien de Bas-Caraquet qui est porté disparu à Gatineau demande à la police de l’endroit d’en faire davantage.

Dave Lanteigne, qui est âgé de 28 ans, a été vu pour la dernière fois dans la nuit de vendredi à samedi, à la sortie des bars.

Selon les informations dévoilées par la police et la famille, le jeune homme a été aperçu en train de payer au restaurant Pizza Italie, dans le Vieux-Hull. Il n’a pas été revu depuis.

La police est particulièrement inquiète puisque le jeune homme est diabétique.

Dans une entrevue accordée à la station de radio 104,7 FM Outaouais mardi matin, la mère de Dave Lanteigne, Elva, souligne que personne ne sait si le jeune homme a des médicaments en sa possession.

«On ne sait pas s’il a ses médicaments avec lui. Dans son auto, on n’a pas vraiment trouvé rien. À la maison, il y avait une fiole, mais elle était vide. On ne sait pas s’il a son aiguille avec lui. On ne sait rien», a affirmé Mme Lanteigne.

En début de semaine, la police a demandé aux citoyens du Vieux-Hull d’inspecter leur terrain puisque Dave Lanteigne pourrait s’y être évanoui.

De nombreux amis du disparu ont arpenté le secteur de long en large, sans succès. Arrivés à Gatineau lundi après-midi, des proches de Dave Lanteigne, dont sa mère, se sont joints aux recherches, sans succès.

Une rivière coule dans le secteur du Vieux-Hull, ce qui complique les recherches. La famille et les amis de Dave Lanteigne craignent que le disparu soit tombé dans le cours d’eau. Le hic, c’est qu’ils ignorent si le jeune homme a marché dans cette direction, samedi matin.

La mère de Dave Lanteigne souhaiterait que la police de Gatineau fouille dans les images captées par les caméras de surveillance disséminée un peu partout dans le secteur afin de mieux orienter les recherches.

«On cherche, on cherche. Il y a plusieurs amis qui font des pieds et des mains et qui fouillent partout», a dit Mme Lanteigne.

Mardi matin, soit quatre jours après la disparition de son fils, Mme Lanteigne n’avait toujours pas pu parler avec la police de Gatineau.

«Je suis pas mal déçue, a dit Elva Lanteigne au sujet du travail des policiers. Je pense que dans notre petit village, par chez nous, ça aurait bougé pas mal plus vite que ça.»

Questionné à savoir si son fils avait des idées suicidaires, Mme Lanteigne répond par la négative. Elle indique qu’elle a parlé à Dave vendredi et qu’il allait bien. Elle a tiré le même constat après avoir discuté avec des amis de son fils depuis son arrivée à Gatineau.

Mercredi matin, la police de Gatineau n’avait toujours pas indiqué avoir retrouvé Dave Lanteigne.

Le jeune homme mesure 5 pi 7 po et pèse 161 livres. Il a les yeux bruns et les cheveux bruns courts.