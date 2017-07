Tyler Noel pourrait connaître sa sentence aujourd’hui

Coupable du meurtre de Baylee Wylie au second degré, Tyler Noel pourrait recevoir sa sentence aujourd’hui.

L’homme âgé de 19 ans était d’abord accusé de meurtre au premier degré, donc prémédité. Il a cependant accepté de plaider coupable à une accusation réduite de meurtre au second degré, évitant ainsi un long procès devant jury.

Le 16 décembre 2015, une querelle a éclaté entre Baylee Wylie, Devin Morningstar, Tyler Noël et Marissa Shephard. Tous avaient consommé de la drogue. Le tout a dégénéré et a mené à la torture et au meurtre de Baylee Wylie.

Lors du début de l’audience sur la sentence de M. Noël, mercredi matin, le pathologiste qui a réalisé l’autopsie sur le corps de M. Wylee, le Dr Ather Naseemuddin, a expliqué que la victime a subi une centaine de blessures, certaines superficielles et d’autres mortelles.

Une artère du cou a été atteinte, un poumon a été troué, le coeur a été lacéré et le foie perforé. Toutes ses blessures ont été fatales à Baylee Wylee. Le pathologiste n’arrivait cependant pas à dire lundi laquelle des lésions a causé la mort de la victime.

«Chacune de ces blessures aurait pu individuellement causer la mort de la victime», a précisé le Dr Naseemuddin soulignant aussi que chacune d’entre elles ont été infligées dans un court laps de temps.

Chose certaine, Baylee Wylee avait arrêté de respirer avant que l’incendie soit allumé par ses assaillants puisqu’aucune trace de fumée ne se trouvait dans sa gorge alors qu’il était brûlé au premier et au deuxième degré sur 15% de son corps.

Trois déclarations de victimes ont été déposées en Cour du banc de la Reine mercredi, dont celles d’Angela Wylie et d’Amanda Wylie, la mère de Baylee.

Le juge Stephen McNally a ajourné la comparution jusqu’en fin d’après-midi mercredi afin d’étudier des questions de droit. Il voulait s’accorder un temps de réflexion pour savoir ce qu’il tiendra en compte et pas au moment de déterminer la sentence.

Il est entre autres question du dossier de jeune contrevenant de l’accusé et d’autres accusations auxquelles M. Noel fait face et pour lesquelles il n’a pas encore été jugé. Il est aussi question de savoir si une victime peut recommander à la cour une peine pour les crimes de l’accusé.

La défense s’est vivement opposée à cette notion rappelant que ça pourrait se rapprocher de la vengeance et s’éloigner de l’impartialité du système judiciaire canadien.

Devin Morningstar a été arrêté le 20 décembre 2015 et il a été trouvé coupable de meurtre prémédité après avoir collaboré avec les autorités. Il a écopé de la prison à vie.

Le procès de Marissa Shephard doit commencer le 12 février.

