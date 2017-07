450 000$ pour le développement de l’aéroport de Charlo

Le gouvernement provincial doit annoncer vendredi l’injection d’un montant de 450 000$ réparti sur trois ans afin de permettre à l’aéroport de Charlo d’effectuer du marketing et, du coup, se trouver de nouveaux débouchés.

L’annonce de l’octroi de ce montant doit être effectuée par le ministre responsable de la Société de développement régional, Donald Arseneault.

Selon ce dernier, la participation du gouvernement provincial dans ce projet a été rendue possible grâce à l’implication de l’ensemble des communautés membre de la Commission de services régionaux. Dans les faits, les membres de la commission ont entériné l’an dernier une contribution équivalente à 0,005$ de leur taux foncier afin de participer aux opérations de l’aéroport.

«Ils ont récemment accepté de porter cette contribution à 0,01$. Cette entraide régionale et cette volonté de participer au fonctionnement de l’aéroport démontrent bien l’importance de cette infrastructure pour nos communautés. Lorsqu’il y a un tel esprit de coopération, un consensus autour d’un projet, c’est plus facile pour nous, le gouvernement provincial, de s’asseoir à la table et de donner un coup de main», exprime le ministre.

Selon M. Arseneault, l’argent servira en partie à l’embauche d’un gestionnaire, mais surtout pour permettre le marketing et la recherche de débouchés afin d’assurer la pérennité de l’aéroport ainsi que sa croissance.

«Comme plusieurs, je crois énormément dans le potentiel de l’aéroport, mais je crois aussi que cela ne passe pas nécessairement par l’arrivée d’un gros transporteur quotidien. Il y a moyen de développer l’aéroport en optant pour d’autres services et cet argent va aider en ce sens», exprime-t-il.