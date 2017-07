Orages et chaleur au rendez-vous

Un premier long et véritable chapitre de temps chaud vient de s’installer sur l’ensemble du Nouveau-Brunswick.

Cette masse d’air chaud et humide sera accompagnée de plusieurs épisodes d’averses et d’orages au cours de la semaine.

Dimanche après-midi, les météorologues d’Environnement Canada ont donné le ton à la semaine en y allant de plusieurs alertes et veilles d’orages violents et dangereux touchants le nord de la province.

Les bulletins météorologiques émis à ce moment laissaient entendre que ces orages pourraient s’accompagner de grosse grêle, de vents destructeurs ou encore de pluies torrentielles.

Environnement Canada a toutefois tôt fait de lever les alertes.

Selon Jean-Marc Couturier, météorologue à Environnement Canada, c’est la région du Haut-Madawaska qui a été la première à recevoir des précipitations dimanche, en début d’après-midi.

Dame nature sera somme toute généreuse lorsque viendra le temps de distribuer les degrés, alors que le mercure pourrait atteindre 30°C d’ici jeudi dans plusieurs régions du N.-B.

«Avec le facteur humidex, la température ressentie pourrait atteindre 35°C. Ça sera très inconfortable pour les gens qui ont des travaux à effectuer à l’extérieur», a indiqué Jean-Marc Couturier.

Comme c’est souvent le cas, la région de Saint-Jean sera épargnée par cette vague de chaleur et par les précipitations qui sont prévues partout ailleurs.

La chaîne spécialisée MétéoMédia et Environnement Canada s’attendent tous les deux au retour du beau temps et à des températures plus confortables à partir de vendredi.

À ce moment, les températures ne devraient guère dépasser 24°C.

De fait, MétéoMédia prévoit des températures de 2 à 5°C sous la moyenne.

Selon la société américaine AccuWeather, ces températures pourraient se maintenir près ou en deçà des normales saisonnières jusqu’au début d’août.