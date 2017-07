Une retraite bien méritée pour M. Bon Ami

Depuis près d’une cinquantaine d’années, Arthur Paradis campe le personnage de M. Bon Ami, l’emblème du festival du même nom. Mais à 82 ans, l’heure de la retraite a sonné et il entend accrocher sa hache à la fin de la prochaine édition.

Dalhousie célèbre cette année ses cinquante ans de festival, dont son plus populaire, le Bon Ami, incorporé en 1969.

Afin de souligner cet anniversaire, une statue de l’emblème par excellence de l’événement sera érigée et trônera par la suite au parc Inch Arran.

L’emblème en question, c’est M. Bon Ami, cet amical bûcheron personnifié depuis toujours – donc depuis près de cinq décennies – par le même citoyen de la ville, Arthur Paradis. Aujourd’hui âgé de 82 ans, il revêtira le temps d’un dernier festival la veste à carreau. Il verra par ailleurs les traits du personnage qu’il incarnait être transposés sur une statue installée en permanence à Dalhousie.

«On lui devait bien ça. Il a porté ce costume pendant près de 50 ans», explique Leigh Walsh, ancien président du comité organisateur du festival et l’un des promoteurs du projet.

Qui est M. Bon Ami? C’est un personnage qui se voulait au départ représentatif de la principale activité économique de Dalhousie, la forêt.

«C’est un peu pourquoi on le retrouve habillé en bûcheron. Mais c’est plus que cela. C’est également un personnage jovial, chaleureux, amical; quelqu’un qui représente bien la population de notre communauté», exprime M. Walsh.

M. Paradis travaillait lui-même à l’usine d’AbitibiBowater lorsqu’il a revêtu le costume du bûcheron. Le costume est rapidement devenu une image qui a collé au festival, et M. Paradis, lui, est devenu du jour au lendemain une sorte d’ambassadeur.

«On me demandait d’aller partout, dans les autres festivals de la province, afin de faire M. Bon Ami et la promotion de la ville. J’en ai serré des mains», se souvient le principal intéressé.

À l’aube de sa retraite, M. Paradis se dit heureux d’avoir pu rendre ce service à sa ville. «C’était bénévole, mais j’aimais faire ça. J’adore rencontrer et parler aux gens. En ce sens, être M. Bon Ami m’allait comme un gant», relate-t-il

C’est afin de rendre hommage à M. Paradis que la sculpture sera érigée.

«Mais c’est aussi un clin d’œil sur notre passé forestier, cette industrie par laquelle notre ville a prospéré, une industrie qui, malheureusement, n’est plus l’ombre de ce qu’elle était ici», rappelle M. Leigh, pointant la fermeture de la papetière AbitibiBowater.

Si le projet de la statue honorifique en l’honneur de M. Bon Ami/Arthur Paradis voit le jour lors de cette édition anniversaire, cela fait néanmoins plus d’une dizaine d’années que M. Walsh tente de le mettre sur pied.

«Ça traînait un peu de la patte. L’argent n’était pas là, alors rien ne bougeait. Et puis, finalement, on a pu mettre la main sur des fonds du gouvernement ainsi que sur un don de la Fondation Charles Woodcock, si bien qu’on a été en mesure d’amasser les 18 000$ nécessaires pour ériger la statue et construire son socle», précise M. Walsh.

M. Paradis a bien tenté de voir le produit fini avant son grand dévoilement, sans succès.

«Il tenait vraiment à voir la statue dans son format réel, mais il a dû se contenter de la statuette (exemple miniature de la sculpture). On veut que ce soit une belle surprise pour lui lors du dévoilement», indique M. Walsh.

Leigh Walsh pose avec la réplique miniature de ce à quoi ressemblera la sculpture de M. Bon Ami qui sera dévoilée le 29 juillet. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Et que pense M. Paradis du fait que son visage se retrouvera désormais sur une statue? «Après cinquante ans, je crois que je le mérite bien», lance-t-il avec en riant… et en toute modestie.

Fait à noter, la statue a été sculptée par l’artiste Darren Byers de la région de Sussex, mais qui est originaire de Dalhousie. Il s’agit d’ailleurs du même sculpteur qui a réalisé l’Écossais que l’on peut admirer en bordure de la promenade du Saumon à Campbellton.

Le dévoilement officiel aura lieu le 29 juillet à 14h au parc Inch Arran de Dalhousie.