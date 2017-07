Rogersville: lourde perte pour les pères trappistes

Les trappistes de Rogersville se remettent de l’incendie qui a causé des dégâts importants dans un de leurs garages, la semaine dernière.

Un employé de l’Abbye Notre-Dame-du-Calvaire a senti de la fumée, tôt mardi dernier, près d’un garage du monastère. Inquiet, il est entré dans le bâtiment. À l’intérieur, il a découvert l’incendie.

Il a composé le 911, mais comme il n’avait pas de réception, il n’a pas réussi à joindre les services d’urgence immédiatement. Quelques minutes plus tard, vers 6h40, il a contacté les pompiers en utilisant le téléphone portable d’un collègue.

Le délai a permis au brasier d’atteindre les chevrons de l’édifice. Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, les flammes faisaient rage dans le bâtiment.

«Ç’a donné la chance au feu de prendre comme il faut. Quand on est arrivés là, le garage était enveloppé de flammes. On l’a éteint et on a sauvé certains outils, mais c’est sûr qu’ils ont plus perdu qu’ils auraient voulu», explique le chef pompier Marc Pitre.

Une douzaine de pompiers de Rogersville ont répondu à l’appel. Ils ont obtenu le soutien de la brigade de Miramichi, qui a envoyé un camion-citerne ayant une capacité de 2000 gallons d’eau et deux pompiers. Au total, environ 10 000 gallons d’eau ont été utilisés pour éteindre le brasier.

«Ça prend du temps à maîtriser un incendie dans un vieux garage comme ça. On a éteint la majorité du feu en une heure et demie, mais on a passé environ 5 heures là à nettoyer et à éteindre les points chauds.»

La cause du brasier n’est pas connue avec certitude, mais les pompiers ne croient pas qu’il s’agit d’un incendie criminel. Elle pourrait être reliée au travail des employés du monastère, qui oeuvraient juste à l’extérieur du garage.

«On sait qu’ils n’ont pas brûlé le garage par exprès. On détermine que c’est relié au travail. Ils travaillaient dehors, près des portes, et une étincelle a peut-être volé à l’intérieur. C’était sec et il ventait.»

M. Pitre évalue les dommages à environ 200 000 $. Les trappistes auraient une police d’assurance, mais elle ne serait pas suffisante pour payer la pleine facture. Les pertes comprennent un tracteur, un compresseur à air et plusieurs outils. Certaines pièces d’équipement ont cependant été sauvées, et personne n’a été blessé.