Bathurst: un homme qui manquait à l’appel est retrouvé en forêt

Un citoyen de Bathurst âgé de 56 ans qui a manqué à l’appel pendant près de 27 heures a été retrouvé sain et sauf, mercredi matin.

Dans un communiqué de presse, la Force policière de Bathurst indique que l’homme avait été vu pour la dernière fois mardi, vers 7h, à sa résidence.

La police souligne avoir été mise au courant de la disparition de l’homme vers 10h45.

La Force policière de Bathurst a commencé la recherche afin de localiser l’individu.

Elle a demandé l’assistance d’Acadie-Chaleur recherche et sauvetage au sol.

Un total de 17 membres de l’unité de recherche et Sauvetage au Sol des Régions Chaleur, Restigouche et Miramichi ainsi que les Services de chiens policiers et des véhicules hors route de la GRC sont intervenus.

L’individu a été retrouvé vers 9h26, mardi, dans une zone boisée au large de la Rue Bridge à Bathurst Est.

La police souligne que l’homme était en bonne santé, mais qu’il a été transporté à l’hôpital régional Chaleur par ambulance pour observation.