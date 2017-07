Des consommateurs chinois achètent 140 000 homards de l’Atlantique en 24 heures

Le géant chinois du commerce électronique JD.com a vendu 140 000 homards vivants en 24 heures, la semaine dernière. L’entreprise connue pour ses livraisons par drones a transporté le homard directement à la porte des consommateurs moins de 48 heures après leur commande.

L’industrie du homard est entrée dans une nouvelle ère, vendredi, quand JD.com a réussi à livrer des centaines de milliers de livres de homard vivant pêché dans les eaux de la baie de Fundy et ailleurs au Canada à des consommateurs chinois.

L’exploit, accompli à partir d’une plateforme semblable à celle d’Amazon, rompt avec le modèle traditionnel de l’échange international. JD.com contourne les importateurs, grossistes et petits marchands en utilisant sa propre infrastructure de distribution, qui s’étend aux quatre coins de l’Empire du Milieu. L’entreprise fait le lien quasi direct entre le vendeur canadien et le client chinois.

L’approche pourrait ébranler l’ordre établi.

«Dans l’industrie de la pêche – et de toutes les industries d’ailleurs -, il y a un vrai questionnement. Quel impact le commerce électronique aura-t-il sur nos marchés normaux? Quel impact sur les importateurs? De quelle façon est-ce que ça va marcher à long terme? La plupart des gens n’ont pas encore de réponse», affirme Geoff Irvine, président du Conseil canadien du homard.

«Les entreprises canadiennes se retrouvent au milieu du débat, tant les grandes que les petites. Je pense que le commerce électronique est ici pour rester. Il s’agit juste de voir de quelle façon chacun va s’adapter.»

L’industrie et le gouvernement du Nouveau-Brunswick ont commencé à tisser des liens avec des intervenants de la Chine vers 2008. Si le consommateur chinois n’était pas familier au départ avec le homard, la demande pour le «roi des crustacés» explose depuis.

«Une présence continue et des efforts ont été nécessaires pour éduquer les acheteurs, assurer les ventes initiales avec les acheteurs importants et de retenir notre élan dans ce marché complexe», affirme par courriel Anne Bull, porte-parole du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.

De 2012 à 2016, la valeur du homard exporté du Canada atlantique vers la Chine a grimpé de 435%. Dans la dernière année, la quantité de homard envoyé vers l’État chinois a haussé de 20%, atteignant 8,2 millions de kilogrammes (18 millions livres). Les exportations en Chine représentent près de 10% de toutes les exportations canadiennes de homard.

La popularité augmente ailleurs en Asie, soit au Vietnam (hausse de 49% de la valeur en 2016), au Japon (31%), en Corée du Sud (16%) et à Hong Kong (14%). Elle a également haussé dans certains pays européens, comme l’Espagne (46%) et la France (28%).

Dans cadre de ses démarches en Chine, le Nouveau-Brunswick a noué des liens d’affaires avec JD Fresh, une filiale de JD.com. Ce printemps, Fredericton a publié une photo du premier ministre Brian Gallant et le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Rick Doucet, avec des administrateurs de JD Fresh. La relation a vraisemblablement contribué à la vente massive de homard, vendredi.

JD.com est sur la ligne de front des avancements technologiques en livraison. En novembre, l’entreprise a lancé un projet pilote de livraison par drone afin de diminuer les coûts de livraison dans les régions rurales de la Chine. Elle investit des sommes importantes en recherche et développement, concevant notamment un drone capable de livrer une tonne de marchandise sur une distance de plus de 100km.