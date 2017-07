Une éclosion de tordeuse d’épinettes menace le nord du N.-B.

Depuis quelques jours, des millions de papillons de nuit ont pris d’assaut le nord du Nouveau-Brunswick. Mais ces visiteurs, en apparence inoffensifs, sont pourtant loin d’être les bienvenus.

Comme sensiblement à pareille date l’an dernier, le Restigouche est de nouveau frappé par une infestation de minuscules papillons de nuit. Et cela n’augure rien de bon puisque ces papillons sont en fait l’ultime stade de développement de la tordeuse de l’épinette.

Craint en grande quantité, cet insecte ravageur peut décimer à son stade larvaire des peuplements entiers d’épinettes, une essence particulièrement prisée par un secteur de l’industrie forestière.

Puisque là où se trouvent les papillons, des éclosions de tordeuses risquent d’apparaître, la prudence est de mise, tout comme la surveillance.

Ces nuées de papillons qui frappent le nord de la province depuis quelques jours sont communément appelées des événements de dispersions de masses. Ceux-ci proviennent surtout du Québec, plus précisément de la partie nord du Saint-Laurent.

«Il semble que ces nuages aient été transportés par des vents vigoureux jusqu’au nord du Nouveau-Brunswick. Depuis quelques jours, on nous a rapporté de grandes quantités de ces papillons dans les régions de Campbellton, de Tide Head et de Kedgwick», explique Emily Owens, biologiste et gestionnaire du programme Pisteurs de tordeuses pour le Nouveau-Brunswick.

Selon elle, ces nuages qui déferlent sur la province peuvent contenir plusieurs millions de papillons, si ce n’est des milliards. Des quantités importantes à ne pas prendre à la légère.

Car selon de récentes données, l’épidémie de tordeuses du bourgeon de l’épinette a débuté au Québec en 2006 et dix ans plus tard, celle-ci a affecté 7,1 millions d’hectares de forêt. De quoi semer certaines inquiétudes de ce côté-ci puisque les insectes ne s’arrêtent pas aux frontières. Le risque de propagation au Nouveau-Brunswick et ailleurs en Amérique du Nord est considéré comme élevé.

En mai, le PDG de Forêt NB, Mike Légère, confiait à l’Acadie Nouvelle qu’une infestation sévère de cet insecte pourrait faire perdre des milliards de dollars à l’industrie forestière néo-brunswickoise.

Il se disait par contre rassuré qu’une campagne d’arrosage préventif d’insecticides avait lieu dans la province afin de contenir la progression de la tordeuse. Reste qu’il jugeait la situation préoccupante.

À la suite de l’infestation de l’an dernier au Restigouche, les scientifiques ont d’ailleurs noté une augmentation des cas de tordeuses, mais rien d’encore dramatique.

«La tordeuse est à notre porte, c’est certain. Les populations augmentent, mais ce n’est pas encore une infestation hors de contrôle. Pour le moment, elle n’a pas encore causé de lourds dommages, mais on se doit d’être prudents et vigilants. On doit surveiller des très près où vont ces essaims, mais aussi ce qu’ils laissent derrière», indique Mme Owens, en faisant référence aux œufs de tordeuses.

Une donnée importante pour la biologiste, c’est le ratio mâle et femelle.

«Plus il y a de femelles, plus c’est inquiétant, car ce sont elles qui portent les œufs et qui peuvent contribuer à l’augmentation des populations. On peut donc avoir beaucoup de papillons, mais très peu de dépôt d’œufs, ce qui serait souhaitable dans ce cas-ci», indique-t-elle.

Le programme de pistage de la tordeuse pour le Nouveau-Brunswick mise beaucoup sur la contribution de la population. En ce moment, l’organisation regroupe environ 400 scientifiques amateurs dans l’est du pays. Ceux-ci utilisent notamment des trappes à phéromones afin de capturer des échantillons de la tordeuse et ainsi voir sa progression.

Ce qui aide également au pistage, c’est que ces essaims sont tellement immenses qu’ils sont visibles sur les radars météo.

«Ça donne la même lecture que s’il neigeait. Mais on sait bien que ce n’est pas de la neige qui va nous tomber dessus en juillet, mais bien ces insectes», indique la biologiste.

Les personnes qui aimeraient se joindre au programme de pistage de la tordeuse de l’épinette peuvent contacter l’organisme par leur compte Facebook et Twitter, ou encore par l’entremise de leur page web au www.pisteursdetordeuses.ca

Non il n’a pas neigé lundi dernier dans le nord de la province. Il s’agit plutôt des traces radars laissées par les nuées de papillons provenant de tordeuses de bourgeons d’épinettes. – Gracieuseté

On ferme les lumières!

Les papillons de nuit étant attirés par la lumière et la chaleur, ils ont la fâcheuse habitude de se regrouper sous les lampadaires ou les projecteurs de certains établissements.

Afin d’éviter d’attirer leur attention, certains concessionnaires automobiles du Restigouche ont tout simplement décidé de fermer leurs projecteurs la nuit, le temps que la nuée de papillons se disperse ou quitte la région. C’est le cas du concessionnaire Plaza GMC d’Atholville.

«C’est une mesure de précaution si on peut dire», explique Claude Gallant, responsable des relations avec la clientèle chez ce concessionnaire.

Ce qu’il veut prévenir, ce n’est pas tant d’éventuels dommages aux véhicules que l’immense travail de nettoyage qui attend les employés le lendemain.

«Lorsque des millions de papillons arrivent comme ça d’un coup, on en retrouve partout au sol et sur nos véhicules, et c’est vraiment tout un casse-tête à ramasser. On en retrouve littéralement partout, dans tous les recoins. En fermant les lumières, on parvient à réduire la quantité de papillons qui viennent sur notre site. On en retrouve encore, mais c’est beaucoup moins important», raconte-t-il.

Le concessionnaire avait notamment été frappé de plein fouet l’an dernier lors de la première arrivée de masse de ces papillons de nuit. Cette année, il savait à quoi s’attendre.

«Ça a commencé tranquillement jeudi et ça nous a pris par surprise. Mais quand on a vu qu’ils étaient de retour, on a décidé d’agir pour les jours suivants en fermant nos lumières», ajoute-t-il.

Selon M. Gallant, le phénomène commence déjà à s’estomper.

«L’an dernier, cette vague avait duré tout près d’une semaine. Ça semble être ce qui se passe encore cette fois-ci puisqu’il y en a déjà presque plus», exprime-t-il.