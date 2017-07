Les food trucks devraient être au menu des municipalités du N.-B.

Les food trucks gagnent en popularité au Canada. Le Bureau de la concurrence du Canada, une agence fédérale, l’a remarqué et recommande aux municipalités du pays d’assouplir leur réglementation en la matière.

L’organisme fédéral indépendant d’application de la loi veille à ce que les consommateurs canadiens puissent prospérer dans un marché concurrentiel. Dans une analyse publiée mardi, le bureau «encourage les municipalités à revoir leurs règlements visant la restauration rapide».

La renaissance de la restauration rapide est attribuée à Kogi, un food truck de Los Angeles qui a révolutionné le marché de l’alimentation en 2008. Dans sa première année, Kogi a généré des revenus de 2 millions $ US, précipitant ainsi plusieurs jeunes chefs à ouvrir leur propre restaurant sur quatre roues.

La tendance a gagné le Canada. IBISWorld prévoit que les 2220 restaurateurs mobiles du pays devraient réaliser des revenus de 300 millions $. Le Bureau de la concurrence note cependant qu’il existe plusieurs «embûches réglementaires» dans les municipalités du pays qui limitent l’expansion de ce genre de restauration.

Les municipalités réglementent de différentes façons les restaurants mobiles, comme les camions-restaurants. Certaines, comme Moncton, exigent un permis saisonnier que les vendeurs peuvent obtenir pour 750$ en plus d’un dépôt de 1000$ en cas de dommages.

Edmundston mène un projet pilote cet été. Le permis n’est que de 250$ pour la saison, mais les jours et le nombre de restaurants ambulants sont limités. À Campbellton, on exige présentement 500$ de l’heure aux restaurateurs de rues.

«On peut s’imaginer que dans un plus petit centre urbain que de payer des frais de 500$ de l’heure pour un food truck, c’est peut-être le montant de revenu qu’il peut générer à l’heure également. Ça fait en sorte que la proposition de service n’est pas très attrayante pour les gens qui pensent peut-être se lancer en affaires dans ces municipalités», a indiqué à l’Acadie Nouvelle, Julien Brazeau, sous-commissaire délégué au Bureau de la concurrence du Canada.

Il existe plusieurs arguments contre les restaurants mobiles. Les restaurateurs qui ont pignon sur rue vont souvent dire qu’ils n’ont pas à payer les mêmes taxes foncières et qu’ils n’ont pas les mêmes coûts de démarrage liés à la construction par exemple. Or, le Bureau de la concurrence croit que les deux peuvent coexister et même s’entraider.

«Quand il y a une concurrence saine dans une industrie, les entreprises seront habituellement plus portées à innover. Il y aura des produits de plus grande qualité pour que les compagnies se différencient les unes des autres et ça va mener à une baisse des prix. Alors, c’est ce qu’on tente d’encourager ici», a précisé M. Brazeau.

«On veut juste encourager les municipalités à se questionner à savoir si les réglementations qu’ils tentent d’adopter prennent en considération la concurrence. Il faudrait éviter que la réglementation favorise certains joueurs dans l’industrie par rapport à d’autres parce que notre approche est de laisser le marché choisir qui sont les gagnants dans cette industrie», a-t-il ajouté.

En fait, selon le Bureau de la concurrence, les deux concepts n’offrent pas le même genre de service quoiqu’ils comblent un même besoin.

Un restaurant plus traditionnel offre une place où s’asseoir, permet de prendre un verre de vin ou une bière et la nourriture est servie à la table du client.

Un camion-restaurant n’est pas à l’abri des intempéries, par exemple, et n’a pas d’aire où les clients peuvent manger.

«Ils doivent supporter un risque que les restaurants ignorent», a précisé

M. Brazeau ajoutant que les deux modèles d’affaires peuvent exister un à côté de l’autre.

Plus facile de mijoter des affaires dans les grandes villes

Kevin Robert a été chef au Casino NB, à Moncton, pendant plus de quatre ans. En 2016, il a plongé. Il a quitté son emploi pour ouvrir son premier camion-restaurant, le Heavy Kevy. Les réglementations municipales du Nouveau-Brunswick limitent toutefois le développement de son entreprise.

Plutôt que d’être au centre-ville pour profiter des milliers de travailleurs affamés qui s’y trouvent, Kevin a garé son camion sur le terrain d’un immeuble de bureaux du boulevard Millenium. Le centre-ville est simplement trop dispendieux.

«La réglementation limite où nous pouvons aller. Étant une petite entreprise qui a démarré l’année dernière, je dois suivre un budget. J’ai des pourcentages établis pour la rémunération des employés, pour les ingrédients, etc. Je me suis fait une règle comme quoi que je ne vais pas payer plus de 10% de mon revenu anticipé pour me rendre à un événement ou pour me stationner dans un centre-ville. Souvent, dans plusieurs endroits, ça atteint jusqu’à 50% de ce que serait mon revenu de la journée», a confié le restaurateur à l’Acadie Nouvelle.

Très populaire, le Bangkok Food Truck est suivi par plus de 12 000 personnes sur Facebook. L’entreprise a commencé au marché de Shediac en 2008. Aujourd’hui, en plus du camion, la compagnie a un bistro à Shediac.

Randy O’Brien est le gérant du Bangkok Food Truck. Il reconnaît que les réglementations sont restrictives dans plusieurs municipalités au Nouveau-Brunswick, mais qu’il est plus facile de mijoter des affaires dans les grandes villes.

«On a visité une vingtaine de municipalités dans la province jusqu’à présent et je pense que les meilleures villes pour nous sont Moncton, Saint-Jean et Fredericton parce qu’ils permettent de nous stationner sur des terrains privés sans réglementation. Ça c’est déjà bien différent des autres places, comme Campbellton qui chargeait 500$ l’heure sur un terrain privé. Ce n’était même pas un terrain municipal», a lancé M. O’Brien.

Récemment, Campbellton a changé son fusil d’épaule et a reconnu la facture était trop élevée. La municipalité compte réviser sa réglementation.

À Edmundston, le projet pilote semble bien aller selon le maire Cyrille Simard.

«Je n’ai pas encore de chiffres, mais la rétroaction que j’ai est très positive», dit-il.

En fait, comme le Bureau de la concurrence le mentionne, avoir plus de diversité en au centre-ville peut attirer une plus grande clientèle.

«C’est un principe d’agglomération commercial qu’on retrouve dans tous les secteurs. Quand on augmente la concurrence, ça favorise tout le monde. Je parlais à un propriétaire de magasin de meuble et je lui demandais si le nouveau concurrent lui posait problème. Il a dit qu’au contraire parce que ça attire des gens de l’extérieur d’un plus grand rayon. Parfois ils vont là et ils ne trouvent pas ce qu’ils veulent. Ils font donc le tour des deux ou trois autres magasins», a-t-il expliqué.

Le projet pilote doit se terminer cet été et ensuite le conseil municipal devra décider d’établir ou non une réglementation permanente.