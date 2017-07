Un pèlerinage de 1200 kilomètres pour une mère et son fils

Une mère et son fils ont traversé à pied la frontière du Nouveau-Brunswick, il y a quelques jours, afin de se rendre à la neuvaine à Sainte-Anne-du-Bocage à Caraquet. Leur pèlerinage de plusieurs centaines de kilomètres a été toute une aventure pour le duo.

Jean-Michel Doiron était en train de cuisiner chez lui à Montréal le 7 juin dernier quand sa mère, Tanya Haché, lui a téléphoné.

La femme de 40 ans, qui a vécu une bonne partie de sa vie à Caraquet, réside maintenant à Labelle au Québec, à 150 kilomètres au nord-ouest de Montréal.

Elle lui a proposé sur un coup de tête de partir de chez elle, à pied, pour marcher jusqu’à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la traverser pour se rendre jusqu’à Sainte-Anne-du-Bocage, à Caraquet.

«Ma première réaction a été de lui dire es-tu folle», raconte le jeune homme de 23 ans en riant.

«Je capotais, poursuit Jean-Michel Doiron. Je lui ai dit que je ne marchais même pas 100 pieds pour aller à l’épicerie, que je prends ma moto. Finalement je me suis dit que plus c’est fou, mieux c’est. J’avais besoin d’aventure et je me cherchais un peu.»

En une dizaine de jours, la mère et son fils ont acheté le matériel nécessaire pour leur expédition et ils sont partis à l’aventure avec leur petite chienne Pachou. Depuis un mois, ils marchent une quarantaine de kilomètres par jour.

Un endroit significatif

Pour Tanya Haché, ce long périple remplace son projet de faire un des chemins de Compostelle en Europe. Sans compter que Sainte-Anne-du-Bocage est toujours demeuré un endroit très significatif pour elle.

«J’ai grandi avec les neuvaines de la Sainte-Anne. Mon père était religieux, c’est avec lui que j’allais à la messe. On dirait que c’est lui qui me pousse à faire ça. Il est décédé il y a 24 ans. On allait toujours à Sainte-Anne. C’est un lieu magique pour moi», raconte-t-elle.

Tous les soirs, le duo a planté leurs tentes dans des parcs, près de bâtiments ou sur des plages. Tanya Haché a aussi frappé aux portes des maisons pour demander aux résidants la permission de dormir sur leur terrain.

«Les gens offrent la douche et les déjeuners. Ils ne demandent rien en retour. Ils racontent leur histoire», explique Jean-Michel Doiron.

La mère et son fils ont même dormi dans un cimetière.

«On cherchait un endroit où dormir et je me suis dit qu’on ne se fera pas déranger là. On a brûlé de l’encens et de la sauge», dit Tanya.

«On a offert du tabac aussi», poursuit son fils. «Moi je me suis couché à côté d’une pierre tombale McDonald. Donc je couche sur le McDonald et je vais déjeuner au Tim», lance-t-il en riant.

Des difficultés à surmonter

Le duo a parcouru toutes les routes inimaginables et subit la pluie, les orages, le vent et la chaleur, en faisant leur horaire au jour le jour. Pendant leurs longues heures de marche, les deux en ont profité pour faire le point sur leur vie, pour penser à leurs projets, aux gens qu’ils aiment, à prier ou à se faire des scénarios.

Tanya Haché admet d’emblée que marcher toute cette distance a parfois été un défi.

Elle a quelquefois songé à abandonner, mais un billet de cinq dollars qu’elle a trouvé la première journée de son périple l’a aidé à s’accrocher.

«Je l’ai trouvé sur la piste cyclable. Je me suis dit que ça allait être le cinq dollars pour allumer le lampion à Sainte-Anne. Je l’ai placé avec mon chapelet dans ma pochette. Et c’est ce cinq dollars-là qui m’a fait tenir le coup», dit-elle. L’énergie de son fils et les commentaires des gens sur les réseaux sociaux ont aussi été un motivateur.

La route tire à sa fin pour le duo et leur chienne, qui sont passés par Trois-Rivières, Québec et Rimouski, pour ensuite descendre la vallée de la Matapédia. Ils ont traversé récemment le pont interprovincial à Campbellton. Ils comptent dormir au village de Grande-Anse jeudi soir, pour arriver à Caraquet vendredi.

Jean-Michel Doiron espère que sa grand-mère sera là, avec le jambon qu’on lui a promis pour célébrer leur arrivée.

La neuvaine célébrée aussi dans le Madawaska

En plus de Caraquet, la neuvaine bat aussi son plein au Sanctuaire de Sainte-Anne-du-Madawaska.

Plusieurs activités auront lieu jusqu’au 26 juillet, en préparation de la fête de la Sainte-Anne. La messe sera célébrée tous les soirs dès 20h et diffusée à la radio.

Une première marche des jeunes aura lieu le samedi 22 juillet dans les rues du village, avec un départ à 18h30 devant l’église. Le 26 juillet, l’évêque du diocèse d’Edmundston, Mgr Claude Champagne, présidera la messe des malades à 15h.

Mgr Claude Champagne présidera également la messe de clôture à 20h, qui sera suivi de la procession aux flambeaux.