EXCLUSIF – Prêts aux pêcheurs: des millions $ en eaux troubles

L’aide financière aux pêcheurs néo-brunswickois par le gouvernement provincial depuis trois décennies pourrait coûter cher aux contribuables. Les prêts radiés et moribonds frôlent les 30 millions $, selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle.

Au cours des derniers mois, le milieu de la pêche a été ébranlé par la révélation que des prêts accordés à 13 crabiers – totalisant près de 10 millions $ – ont été radiés par le gouvernement provincial il y a quelques années.

En avril, dans la foulée de cette affaire, nous avons demandé des données au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick afin de tenter de répondre à certaines questions qui demeuraient en suspens.

La réponse à notre requête en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée nous est parvenue récemment.

L’analyse des données nous permet maintenant de dresser plusieurs constats et de mieux comprendre comment le gouvernement provincial a aidé les industries des pêches depuis 30 ans.

Comme on peut le voir dans ce graphique, ce sont les homardiers qui ont reçu la plus grande partie des prêts versés par le gouvernement provincial au cours des trois dernières décennies. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Les crabiers ne sont pas les seuls dans le bateau

Lorsque la radiation des prêts a fait la manchette, l’année passée et plus tôt cette année certains intervenants nous ont dit à micro fermé que les crabiers ne sont pas les seuls à avoir vu leur dette effacée par Fredericton.

Est-ce vraiment le cas? Vérification faite, ces intervenants n’avaient pas tout à fait tort. Les crabiers sont cependant (et de loin) ceux qui ont le plus bénéficié des coups de gomme du gouvernement. Des 14,6 millions $ qui leur ont été prêtés de 1982 à 1990, quelque 9,6 millions $ ont été radiés. Dans certains de ces cas, avant de radier les prêts, les bateaux ont été saisis et ont été vendus avant d’appliquer l’argent collecté contre les prêts.

Des 53 millions prêtés aux autres pêcheurs de 1977 à aujourd’hui, seulement 2,5 millions $ ont été radiés. La très grande majorité de ces dettes effacées étaient celles de pêcheurs de poisson de fond. On se souvient que les stocks de morue, un important poisson de fond, se sont effondrés dans les années 1980 et ont mené à l’imposition d’un moratoire peu après.

Dans le cas des dettes de certains crabiers et dans celui des dettes de tous les autres pêcheurs, le gouvernement a saisi les bateaux, les a vendus et a appliqué le produit des ventes contre les prêts.

On peut aussi noter que ce sont les homardiers qui ont le plus bénéficié des prêts offerts par le gouvernement provincial.

Quelque 27 millions $ leur ont été remis (une somme qui comprend huit prêts totalisant près de 11 millions $ accordés à l’Union des pêcheurs des Maritimes en 2011 afin de rationaliser la flottille).

Une très faible proportion des fonds prêtés aux homardiers ont été radiés par Fredericton jusqu’à présent, soit 48 130$.

17,5 millions $ de prêts à risque

En plus des 12 millions en prêts radiés, d’autres parties du portfolio gouvernemental méritent notre attention. En élargissant notre cadre d’analyse, on constate que ces prêts ne sont que la pointe de l’iceberg.

De 1977 à 2017, Fredericton a accordé 209 prêts totalisant 68 millions $. La grande majorité d’entre eux sont vraisemblablement en voie d’être remboursés et ne semblent pas poser problème.

Mais une minorité des prêts n’ont pas été radiés par le gouvernement provincial, du moins pas encore, mais ils n’inspirent pas confiance pour autant. Dans bien des cas, on peut les qualifier de moribonds.

Selon les fonctionnaires du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick (à qui nous avons parlé dans le cadre d’une session d’information technique sur les prêts aux pêcheurs), les prêts accordés aux pêcheurs au cours des dernières décennies avaient une durée typique de 20 à 30 ans.

Nous avons donc procédé à un tri sommaire afin d’identifier l’argent public que Fredericton ne semble pas être sur le point de revoir si la tendance se maintient.

On parle entre autres des prêts qui trainent depuis plus de 30 ans, dont plus de la moitié reste à payer après 20 ans, qui ont à peine bougé depuis plus de 10 ans ou dont la somme à payer dépasse de loin la valeur initiale (plusieurs années après le versement de l’argent).

Nous avons trouvé une trentaine de prêts totalisant 17,5 millions $ qui répondent à ces critères.

Près de la moitié des prêts moribonds sont détenus par des pêcheurs de poisson de fond, soit 8,9 millions $.

Le reste de l’argent dont Fredericton risque de ne jamais voir la couleur a été prêté entre autres à des crevettiers (3,3 millions $), à des pêcheurs de hareng (3,5 millions $), à un crabier (880 569$) et à des homardiers (601 466$).

L’argent versé a permis aux professionnels de la mer de se procurer des bateaux, ce qui a eu des conséquences positives sur l’industrie et sur l’ensemble de l’économie. – Archives

«Si le gouvernement ne s’en était pas mêlé, on n’aurait pas ce que l’on a maintenant»

Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Rick Doucet, reconnaît que le gouvernement perdra une partie de l’argent prêté aux pêcheurs, mais argumente que l’aide qui leur a été offerte depuis les années 1980 a permis la relance de l’industrie.

En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle pour commenter les données obtenues par le journal en vertu de la Loi sur le droit à l’information, le ministre lance le bal en réitérant comment la pêche est importante au Nouveau-Brunswick.

«Premièrement, les secteurs des pêches et des fruits de mer sont de très importants moteurs économiques et ils créent des milliers d’emplois dans nos communautés rurales et côtières.»

Il note que l’argent versé a permis aux professionnels de la mer de se procurer des bateaux, ce qui a eu des conséquences positives sur l’industrie et sur l’ensemble de l’économie.

«Je n’étais pas en poste à l’époque, mais si je regarde les années 1980, il y a eu un renouvellement du secteur des pêches en raison de la hausse de la valeur de la ressource. Le gouvernement de l’époque a travaillé avec l’industrie, ce qui lui a permis de prendre de l’expansion.»

Rick Doucet rappelle que les banques n’ont pas toujours été très chaudes à l’idée de prêter de l’argent aux pêcheurs afin qu’ils s’achètent un bateau ou qu’ils apportent des améliorations à leur embarcation.

«À l’époque, les banques ne s’en mêlaient pas, les institutions prêteuses s’en éloignaient. En regardant cela, on peut se dire que si le gouvernement ne s’était pas mêlé de cela, on n’aurait pas ce que l’on a maintenant», dit-il.

La construction des navires, grâce aux prêts gouvernementaux, a aussi eu des impacts directs qui sont allés bien au-delà des emplois créés sur les bateaux et chez les constructeurs, poursuit le ministre.

«Les nouveaux bateaux ont mené à l’augmentation des débarquements, ce qui a mené à l’établissement de nombreuses usines de transformation. Cela a été un catalyseur.»

Lorsqu’on lui demande ce que fait le gouvernement pour récupérer les fonds prêtés, Rick Doucet répond que son ministère prend ce dossier au sérieux et qu’il met en oeuvre «tous les efforts» nécessaires.

«On utilise une variété de méthodes telles que des plans de collecte, la saisie et la vente des actifs. (…) Les profits sont utilisés pour rembourser la province pour le prêt. Dans les cas particuliers où il existait des garanties, nous avons agi et cela a été utilisé pour rembourser le prêt.»

Il reconnaît que certaines sommes seront difficiles à collecter. «Comme n’importe quelle autre institution (qui prête de l’argent), nous risquons de subir des pertes. C’est très malheureux. Cela dit, de nombreux prêts qui n’ont pas encore été payés complètement ne sont pas encore arrivés à échéance.»

Il assure que le système d’attribution des prêts est géré efficacement afin d’éviter la prise de risques inutiles. Les données des dernières années semblent d’ailleurs lui donner raison.

«Les pêcheurs passent par le Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture. Ils doivent se soumettre à un grand nombre de vérifications. Les prêts ne sont certainement pas distribués comme dans les années 1980 et 1990. (…) Je regarde cela (les prêts ce cette époque) et me demande; les vérifications nécessaires ont-elles été effectuées? Je n’ai pas la réponse à cette question, parce que je n’étais pas là.»