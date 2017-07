Le prix de l’essence pourrait demeurer bas jusqu’à la fin de l’été

Les prix à la pompe devraient demeurer stables pour une sixième semaine consécutive au Nouveau-Brunswick. Le litre de sans-plomb oscille entre 104,3 et 107,6 cents le litre depuis la mi-juin.

L’analyste en chef de Gasbuddy.com, Dan McTeague, prédit une augmentation de 1 cent le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces maritimes. Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent pour leur part prévoir une hausse ou une baisse de 0,5 cent le litre, d’ici la fin de la semaine.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix de l’essence ordinaire libre-service est de 106,8 cents le litre.

Selon M. McTeague, des facteurs sur les marchés de l’énergie qui poussent les prix à la hausse sont contrés par l’augmentation de la valeur du huard comparativement au dollar américain. Le dollar canadien a dépassé les 0,79 $US, après avoir passé le début de 2017 entre 0,72 $US et 0,76 $US.

«Une hausse des prix des produits pétroliers la semaine dernière n’a pas eu autant d’influence sur le prix de l’essence que la hausse du dollar canadien. La récente montée du huard pourrait être un signe que les prix de l’essence continueront d’être bas cet été. Cette semaine en est la preuve.»

Mardi après-midi, les prix d’essence les plus bas au Nouveau-Brunswick, selon Gasbuddy, étaient à Fredericton, à Moncton, à Beresford et à Bathurst, où au moins une station-service affiche des prix de 101,7 cents le litre ou moins. Les prix les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, étaient à Perth-Andover, à Woodstock et à Campbellton, où un poste d’essence ou plus vend le sans-plomb entre 106,2 et 106,8 cents le litre.

Le prix moyen de l’essence au Nouveau-Brunswick est de 103,1 cents le litre, ce qui est sous la moyenne nationale de 105,9 cents le litre. Les prix les plus bas sont au Manitoba (88,1 cents le litre en moyenne) et en Saskatchewan (95,3 cents le litre). Les plus élevés sont en Colombie-Britannique (112,4 cents le litre) et à Terre-Neuve-et-Labrador (116,3 cents le litre).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur le marché mondial. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles.

Les prédictions doivent néanmoins être considérées avec prudence. Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site Internet barchart.com.