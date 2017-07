La SANB souhaite participer à d’éventuelles discussions sur la Constitution

La SANB croit que la volonté du Québec de discuter de la Constitution est une occasion unique d’améliorer le fédéralisme canadien.

L’organisme, lors de son AGA tenue à Miramichi à la mi-juin, a adopté une résolution visant à s’assurer que les communautés francophones et acadiennes auront une place à la table de toutes négociations constitutionnelles futures, tout comme les négociations de l’entente de Charlottetown.

«La SANB constate une grande volonté du gouvernement (du Québec du premier ministre Phillie) Couillard de faire rupture avec l’isolation québécoise dans la grande famille canadienne. Les initiatives du Québec en matière de francophonie canadienne et en immigration francophone sont des exemples concrets que le Québec veut fortifier ses relations, et cela, non seulement avec les communautés francophones et acadiennes, mais aussi avec les provinces et les territoires de façon sincère et respectueuse. Il sera aberrant si les gouvernements ferment la porte au Québec, encore une fois!» de déclarer Kevin Arseneau, président de la SANB.

«Il existe une grande différence entre revendiquer une assemblée constituante et demander poliment de discuter de notre Constitution de manière saine et respectueuse. La demande du Québec, soit celle d’entamer une discussion, en cette année du 150e anniversaire de notre pays, est importante et elle mérite qu’on en discute davantage», a ajouté le président.