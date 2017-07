Tracadie veut interdire l’épandage d’herbicides à base de glyphosate

La Municipalité régionale de Tracadie songe sérieusement à interdire l’épandage d’herbicides à base de glyphosate sur son territoire. Un arrêté pourrait être adopté au cours des prochains mois.

Il y a quelques jours, les onze membres du conseil municipal de Tracadie ont accepté à l’unanimité de rédiger un nouvel arrêté interdisant le glyphosate, un pesticide utilisé au Nouveau-Brunswick principalement par l’industrie forestière et agricole.

Jusqu’à tout récemment, il était considéré par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme étant probablement cancérigène. Par contre, en 2016, un rapport préparé par l’OMS et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a souligné qu’il est «peu probable que le glyphosate provoque un risque cancérogène chez les humains qui y seraient exposés par l’alimentation.»

Cependant, plusieurs demeurent sceptiques face aux données validées par la communauté scientifique internationale. À la fin de juin 2017, la Californie a ajouté le pesticide à sa liste de produits potentiellement cancérigène. De nombreuses personnes mènent une lutte au Nouveau-Brunswick, y compris la Péninsule acadienne, pour interdire le produit.

«Le conseil est là pour représenter la population et il y a plusieurs citoyens qui ont de grandes préoccupations par rapport à ça», dit Denis Losier, maire de Tracadie.

Les élus de Tracadie ont même eu droit à une présentation de 45 minutes d’Amédée Boucher, un militant de longue date. Depuis le début de l’été, il parcourt la Péninsule acadienne en vélo pour sensibiliser la population aux dangers potentiels de l’herbicide.

M. Boucher a lancé une pétition qui d’après lui, a déjà été signée par quelques milliers d’individus. L’action de Tracadie est un pas dans la bonne direction, mais la lutte est encore loin d’être terminée, croit-il.

«Ce n’est pas nécessairement une victoire, parce qu’il y a encore beaucoup de travail à faire.»

Il voudrait que l’ensemble des municipalités suive l’exemple de Tracadie pour que le glyphosate ne soit plus arrosé dans la région et par extension, dans l’ensemble de la province et que l’interdiction s’applique non seulement aux particuliers, mais également aux entreprises.

«On ne veut pas qu’il ait des exceptions pour l’agriculture et l’industrie forestière. C’est du poison.»

À Tracadie, Denis Losier se demande si le projet d’arrêté municipal créera un effet boule de neige dans la province.

«Il y aura peut-être d’autres municipalités qui vont emboîter le pas ou qui vont poser plus de questions. (…) On va avoir la réponse dans quelques semaines à savoir si on a le droit de faire ça. Je pense qu’une municipalité a quand même le droit de faire respecter certaines particularités sur son territoire.»

Au Canada, l’utilisation du glyphosate est approuvée par le gouvernement fédéral. En juillet 2016, un examen de la médecin-hygiéniste en chef par intérim, la Dre Jennifer Russell, a déterminé que le glyphosate présente peu de risques tant qu’il est appliqué conformément aux exigences inscrites dans le permis d’épandage ainsi que celles établies par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada.

Un produit répandu à Tracadie?

Est-ce que les pesticides à base de glyphosate sont répandus à Tracadie? En général, l’herbicide est utilisé principalement par les entreprises des secteurs forestiers et agricoles. Énergie NB s’en sert à l’occasion pour gérer la croissance de la végétation près de ses lignes à moyenne et haute tension. D’autres méthodes sont employées, y compris l’élagage et la coupe d’arbres.

Selon Marc Belliveau, porte-parole chez Énergie NB, cela fait plusieurs années que l’organisme public n’a pas utilisé des pesticides dans la région de Tracadie. La société serait alors prête à respecter un projet de loi municipal, ajoute M.Belliveau.

«Si une loi est mise en vigueur, nous allons certainement la respecter.»

La municipalité comprend également plusieurs bleuetières, mais de nos jours, l’épandage de glyphosates est plutôt limité chez les producteurs indépendants de la région, fait savoir Jean-Maurice Landry, président de l’Association des producteurs de bleuets sauvages du nord-est du Nouveau-Brunswick.

Même s’il applaudit l’initiative de Tracadie, elle aura très peu d’impact à moins de poursuivre la lutte à l’échelle provinciale, croit M.Landry.

«L’impact sera limité dans les bleuetières parce que son application n’est pas généralisée. Le glyphosate est parfois utilisé lors de l’ouverture d’une bleuetière pour contrôler certaines espèces, mais l’application se fait seulement à des endroits très spécifiques, par exemple pour éliminer quelques buissons. Cependant, si on parle d’arrosage dans le secteur forestier, à ma connaissance, il y a très peu de terres forestières publiques dans la municipalité. Les gens ont peut-être l’impression d’avoir obtenu une victoire, mais l’important est de poursuivre la lutte au niveau provincial, parce que ce sont vraiment sur les terres publiques à l’extérieur des municipalités où l’arrosage a lieu»

Un seul côté de la médaille?

Mike Légère, directeur général de Forêt NB, craint que Tracadie réagisse un peu trop rapidement sans avoir tous les faits à sa disposition.

«Il y a des terrains boisés privés et publics dans la Péninsule acadienne où les herbicides sont utilisés comme un outil d’aménagement forestier, mais je crois que Tracadie a peut-être réagi un peu trop rapidement sans s’informer sur le glyphosate et comment il est utilisé. Je crois qu’ils ont seulement eu droit à un côté de la médaille.»

Mike Légère a l’intention d’approcher la municipalité pour partager d’autres renseignements. Il sait que l’herbicide est contesté par plusieurs.

«On voudrait leur parler des faits pour qu’ils puissent s’informer du mieux possible et prendre une décision plus éclairée. On n’a pas la tête dans le sable. On sait que les gens ont des inquiétudes. C’est à notre organisation de parler des faits et de présenter l’information.»