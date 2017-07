Vol et vandalisme dans une ancienne usine

La GRC sollicite l’aide du public dans le cadre d’une enquête sur un vol avec effraction survenu dans l’ancienne usine de traitement des champignons, à Upper Kingsclear, au sud-ouest de Fredericton.

Entre le 5 et le 7 mai 2017, quelqu’un est entré dans l’ancienne usine du chemin Mazerolle Bye et a volé de nombreux outils, y compris une soudeuse Lincoln 100, une bouteille d’argon, un compresseur d’air de 30 gallons de marque Snap-on, une mini-meule à main, un pistolet pulvérisateur DeVille et un outil rotatif Dremel.

Le bâtiment et un camion garé à proximité ont été très endommagés.

Quiconque a des renseignements à cet égard est prié de communiquer avec le District de l’Ouest de la GRC au 357-4300. Pour conserver l’anonymat, il est possible de communiquer avec Échec au crime au 1-800-222-8477.