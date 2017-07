Affaire Rino Volpé: la province n’en appellera pas du jugement

Le gouvernement provincial ne fera pas appel du jugement favorable à Rino Volpé rendu le mois dernier en Cour du Banc de la Reine. L’ex-PDG de Vitalité touchera bel et bien plusieurs centaines de milliers de dollars.

Dans un jugement sommaire rendu le mois dernier, le juge Larry Landry a tranché que Rino Volpé a été congédié injustement par le ministre de la Santé, Victor Boudreau, en 2014.

La magistrat a notamment ordonné à la province de verser à son ex-employé l’équivalent de 18 mois de salaire, soit 525 000$, des intérêts de 80 000$ et des dépens de 22 525$. La facture s’élèvera à au moins 627 525$.

La province avait jusqu’au 14 juillet pour demander à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick de se pencher sur ce jugement. Elle ne s’est pas prévalue de ce droit, a appris l’Acadie Nouvelle jeudi.

«Je peux confirmer que la province n’a pas l’intention de déposer une demande d’appel du jugement sommaire», a indiqué le porte-parole du cabinet du procureur général, Marc André Chiasson, par courriel.

Sans surprise, l’un des avocats de Rino Volpé, Me Gabriel Poliquin, affirme que l’ex-PDG de Vitalité n’a pas lui non plus interjeté appel de sa victoire devant les tribunaux.

Me Poliquin affirme en entrevue téléphonique que la province avait fait savoir avant la date butoir qu’elle n’en appellerait pas de la décision du juge Landry.

Il s’agit d’une bonne nouvelle, dit cet avocat. «C’est une bonne nouvelle pour M. Volpé que finalement, ce litige prend fin avec une victoire pour lui.»

Rino Volpé a été nommé à la tête de la régie de santé francophone en février 2013 par les progressistes-conservateurs. Il a été viré sans compensation par Victor Boudreau en novembre 2014, quelques semaines après l’arrivée au pouvoir des libéraux.

Le ministre Boudreau avait justifié sa décision en alléguant entre autres que Rino Volpé avait refusé de collaborer avec des intervenants du système de santé.

Rino Volpé, qui estimait qu’il avait le droit de recevoir la compensation prévue dans son contrat d’embauche, a réagi en se tournant vers les tribunaux.