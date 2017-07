Le chanteur de Linkin Park est retrouvé mort à 41 ans

Le chanteur du groupe américain Linkin Park, Chester Bennington, qui a vendu des millions d’albums de musique alliant rock, hip-hop et rap, a été retrouvé mort jeudi, dans son domicile près de Los Angeles, a indiqué le bureau du coroner de la métropole. Il était âgé de 41 ans.

Le porte-parole du coroner, Brian Elias, a indiqué qu’une enquête avait lieu au sujet du décès, lequel s’apparentait à un suicide, mais aucun autre détail n’était disponible.

Linkin Park a vendu dix millions d’exemplaires de son premier album, « Hydrid Theory », paru en 2000. Quelque quatre millions d’exemplaires de l’album « Meteora », de 2003, ont aussi trouvé preneurs. Les deux albums exploraient des thèmes liés à la frustration et à la colère.

Chester Bennington a combattu des problèmes de dépendance à la drogue et à l’alcool à divers moments de sa vie. Il était marié et père de six enfants.