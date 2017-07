«Horrible» cas de cruauté dans Kent: le chien est décédé

Le labrador mix rescapé la semaine dernière par la Kent County Animal Rescue est décédé. Victime d’un grave cas de cruauté, l’animal a vécu «l’enfer».

Nicole Thébeau de la KCAR a été appelée le lundi 10 juillet, pour récupérer un chien qui avait été extrêmement mal traité.

L’animal avait d’abord était sauvé la veille. Une femme avait plongé dans une rivière près de Rexton pour secourir le chien qui était en train de se noyer. Elle croyait avoir repéré les propriétaires. Or, ce n’était pas leur animal. Quand ils ont remarqué qu’il était mal en point, ils ont immédiatement appelé Mme Thébeau.

Lorsque la KCAR est arrivée sur les lieux, ils ont trouvé un animal couvert d’un millier de larves avec plusieurs lacérations très profondes. Nicole Thébeau a immédiatement amené le chien à l’hôpital vétérinaire de Riverview où tout a été fait pour le sauver grâce à la générosité de la communauté.

Cette semaine, son état s’est cependant aggravé. Mercredi, la KCAR a reçu un appel du vétérinaire lui expliquant que le chien ne survirait probablement pas.

Il avait du mal à respirer, il perdait beaucoup de poids et n’arrivait plus à se lever par lui-même. Mme Thébeau a demandé au vétérinaire d’accorder 24 heures supplémentaires au chien pour voir s’il allait s’en remettre. En après-midi, le téléphone a sonné de nouveau. Son était s’était encore détérioré. Il souffrait trop. Il fallait l’euthanasier.

«C’était son foie qui était en train de se détériorer et il s’empoisonnait», a expliqué Mme Thébeau, ajoutant que l’animal était en si mauvais état qu’il était impossible de faire les radiographies nécessaires avant de procéder à d’autres opérations.

Nicole Thébeau récupère d’un à deux animaux par semaine. Ce n’est jamais facile, mais des cas comme celui-ci l’affectent profondément.

«C’est mon travail et je vais vous dire, ce n’est pas si beau que ça en a l’air des fois. Il y a des cas où on peut les sauver. Ça nous remonte le moral et tout ça, mais il y a aussi des cas comme hier (mercredi) qui nous jette à terre pour une semaine ou deux. On dirait que j’ai de la misère à faire face à ce genre de situation, mais il faut que j’accepte qu’il y a des cas où on arrive un peu trop tard», a-t-elle confié à l’Acadie Nouvelle.

«C’était dur sur moi, pour tout notre groupe et les vétérinaires qui étaient devenus vraiment attachés au chien. On a tout fait ce qui était possible pour sauver le chien et ça nous brise le cœur. La seule chose que je demande quand il y a des cas comme ça, c’est de nous appeler plus tôt pour avoir une meilleure chance à le sauver», a ajouté Mme Thébeau.

Des fonds ont été amassés pour aider à payer les traitements qu’il devait subir à l’hôpital vétérinaire. Mme Thébeau ne sait pas combien d’argent a été récolté au total, mais elle assure que ce qui reste servirira à aider d’autres animaux en détresse.

Nicole Thébeau a fait sa petite enquête. Elle croit avoir repéré le propriétaire. Elle est dans le processus de trouver des preuves afin de pouvoir porter plainte à la police.

L’examen de l’animal a permis de déterminer qu’il aurait été enchaîné et laissé à lui-même sans eau ni nourriture. Il aurait grugé sur sa chaîne jusqu’à s’abîmer les dents pour se libérer.

Quand il a réussi, il aurait tenté de trouver de la nourriture pour ensuite se faire attaquer par des chiens «sauvages» dans le secteur où il se trouvait, près de Rexton. Gravement blessé, il n’arrivait pas à se défendre pour se mettre quelque chose sous la dent.