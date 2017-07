Une huitième baleine noire trouvée morte

Une autre baleine noire de l’Atlantique Nord a été retrouvée sans vie, flottant à la surface du golfe du Saint-Laurent.

Un organisme de protection des animaux marins dit avoir été informé mercredi de la présence du cadavre – le huitième de cette espèce en voie de disparition depuis le 6 juin.

Dans une publication Facebook, la Marine Animal Response Society (MARS) dit collaborer avec le ministère fédéral des Pêches et le Réseau canadien de la santé de la faune pour réaliser une nécropsie sur la carcasse plus tard cette semaine.

L’organisation fait d’ailleurs état d’une autre baleine enchevêtrée dans le golfe du Saint-Laurent. Ottawa a toutefois suspendu les efforts pour libérer les baleines noires piégées dans des gréements de pêche depuis la mort d’un bénévole dans le cadre d’une opération de sauvetage au large de Shippagan.

MARS soutient que Pêches et Océans Canada surveillera l’animal et consultera des experts pour déterminer la marche à suivre la plus sécuritaire.

La population mondiale de baleines noires de l’Atlantique Nord est estimée à 525 individus.