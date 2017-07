Prêts aux pêcheurs: «Le contexte était tout autre à l’époque»

La radiation de prêts aux pêcheurs est peut-être difficile à comprendre, mais était la chose à faire pour préserver l’industrie et régler une situation fâcheuse héritée des années 1980, selon l’ex-ministre Paul Robichaud.

Comme le rapportait l’Acadie Nouvelle mercredi grâce à des documents obtenus en vertu de la Loi sur le droit à l’information, les prêts aux pêcheurs ont connu certaines ratées au cours des trente dernières années.

Des 208 prêts totalisant 67,9 millions $, deux dizaines de prêts ont été radiés pour un total de 12,1 millions $ de 1980 à 2017.

Les crabiers sont ceux qui ont le plus bénéficié des coups de gomme du gouvernement, avec des radiations totalisant 9,6 millions $, suivis par les pêcheurs de poissons de fond (dont l’industrie s’est effondrée dans les années 1980 et 1990), à 2,2 millions $.

Paul Robichaud, qui travaille aujourd’hui en coulisses pour l’opposition officielle, en sait quelque chose. Il était le ministre des Pêches et de l’Aquaculture lorsque les dettes de plusieurs crabiers ont été effacées au début des années 2000.

«C’est sûr que ça fait drôle de parler de ça en 2017 lorsque la pêche au crabe et la pêche au homard ont été excellentes. Mais il faut se mettre dans le contexte des années 1980 et 1990», dit-il en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Il raconte que son gouvernement s’est retrouvé avec un sacré problème sur les bras en 1999 lorsqu’il a pris le pouvoir; plusieurs pêcheurs ayant acheté des bateaux dans les années 1980 grâce à des prêts gouvernementaux avaient des dettes dépassant de loin la valeur de leur embarcation.

«Ces pêcheurs-là, tout en respectant les conditions du contrat initial, se retrouvaient à la fin de la vie du bateau, ou à la retraite du pêcheur ou dans certains cas du décès du pêcheur, où la dette était toujours aussi élevée que le prêt initial.»

Selon ce que rapporte Paul Robichaud, cela s’expliquait entre autres par les taux d’intérêt élevés qui ont marqué les années 1980 et par le fonctionnement même des prêts.

Les crabiers devaient rembourser leurs dettes en fonction de leurs prises, ce qui fonctionnait bien lorsque les prix et les prises étaient bons, dit-il.

Mais lorsque l’industrie a tourné au ralenti dans les années 1980, la formule «pay as you go» comme il l’appelle, a fait en sorte que les paiements étaient si peu élevés que certains prêts sont partis en vrille, dit-il.

À compter de 1999, le gouvernement progressiste-conservateur s’est penché sur ces prêts afin de voir comment il pouvait limiter ses pertes mettre l’industrie à terre. Mais il avait les mains liées, explique Paul Robichaud.

«Il faut comprendre que les prêts qui étaient faits à l’époque étaient des prêts où l’on avait mis en garantie uniquement le bateau. Donc le permis de pêche n’était pas en garantie et les autres actifs du pêcheur non plus.»

Certains pêcheurs, réalisant qu’ils devaient des sommes dépassant très largement la valeur de leur bateau, ont carrément laissé entendre qu’ils laisseraient le gouvernement saisir leur bateau et qu’ils s’en feraient construire un autre, assure-t-il.

Il ajoute que d’autres sortaient simplement leur bateau de l’eau et vendaient leur permis de pêche à l’extérieur de la province.

«Nous, on se virait de bord et on saisissait un bateau sans permis de pêche. Qu’est-ce qu’on pouvait faire avec ça? Rien du tout. Eux vendaient ou transféraient leur licence de pêche à gros prix. Et la province du Nouveau-Brunswick était perdante-perdante.»

En gros, c’est ce qui explique pourquoi le gouvernement s’est entendu avec des pêcheurs dotés de bateaux sans grande valeur et qui avaient toujours d’énormes dettes même s’ils avaient respecté les conditions de remboursement de leur prêt.

Selon Paul Robichaud, le gouvernement a permis aux pêcheurs qui étaient de «bons payeurs» de vendre leur entreprise de pêche, souvent à des proches. Le gouvernement évaluait la valeur du bateau et appliquait le produit de la vente à la dette avant de radier ce qui en restait.

Cela a permis à la flottille de demeurer dans la province, dit-il. Par la suite, le gouvernement a grandement resserré les critères d’octroi de prêts, note l’ex-ministre, qui persiste et signe.

Paul Robichaud demeure convaincu que les ententes conclues avec ces pêcheurs afin de radier leurs dettes ont permis de régler de problèmes qui trainaient et d’éviter de couler les pêches au Nouveau-Brunswick.