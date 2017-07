Du Qatar à Moncton pour ouvrir un restaurant dans un conteneur

Gene Cormier et sa petite famille vient dans leurs valises depuis une dizaine d’années. En tant que chef cuisinier d’entreprise, il a ouvert des restaurants à travers le monde pour une grande compagnie internationale. Pour l’Acadien, «c’est le temps de revenir aux sources».

Les Cormier sont actuellement à Doha, au Qatar, mais ils ont aussi vécu à New York, à Singapour et à Miami, pour ne nommer que ces endroits. Gene, Susan et leur fils âgé de 4 ans ont choisi de revenir à Moncton pour y ouvrir leur premier restaurant en tant qu’entrepreneurs, le Euston Park.

Ils se sont arrêtés sur une petite parcelle de terre à l’intersection des rues Euston et Waterloo, dans un quartier industriel non loin du centre-ville, pour ouvrir leur futur restaurant en 2018.

C’est Susan qui est tombée sur l’emplacement, par hasard, en cherchant un endroit pour établir un restaurant. Elle s’est demandé pourquoi cette parcelle n’était pas développée alors qu’elle est proche du centre-ville, du sentier Riverain et de la rivière Petitcodiac.

Lundi le conseil municipal a procédé à la première lecture pour permettre le rezonage de cette parcelle d’industriel à commercial. Il s’agit d’une première étape de franchie.

«C’est un bon pas de l’avant! Moncton est prête pour ça», a lancé Gene en entrevue avec l’Acadie Nouvelle depuis le Qatar.

Depuis quelques années, le secteur de la rue de Waterloo est en pleine métamorphose. Des jeunes entrepreneurs y ont ouvert de petites entreprises qui font fureur, dont le barbier Handsome Devil. Même près du centre-ville, le secteur reste résolument industriel. Le futur restaurant sera donc entouré d’usines.

«C’est pour ça qu’on va avec le conteneur. On agrandit le centre-ville, mais on veut garder le feeling industriel», a précisé M. Cormier.

Le chef s’inspire d’un concept auquel il s’est habitué à New York, alors qu’il était chef au Plaza Hotel. La cuisine est aménagée dans un grand conteneur maritime et les clients mangent à l’extérieur sur de grandes tables.

Une ébauche du projet de Gene Cormier. –

«Ton meilleur ami a peut-être une super belle cour, c’est ça qu’on veut recréer», a-t-il expliqué en décrivant l’atmosphère.

«C’est dehors. Il y a une terrasse. Donc, l’accent sera sur le ’’street food’’, mais en raison d’où j’ai travaillé, il y aura des saveurs d’inspiration asiatique, latine et il y aura bien sûr une poutine. Mais il faudra que ce soit surprenant et excitant.»

Moncton a changé depuis que Gene Cormier est parti il y a près de 15 ans. Enthousiasmé par tous ces microbrasseurs et ces producteurs locaux, il dit avoir hâte de travailler avec eux. La culture culinaire a aussi beaucoup changé et M. Cormier l’a remarqué.

«Quand je suis parti, il n’y avait pas tous ces restaurants multiculturels. Moncton n’avait pas d’appétit pour ce genre de cuisine».

Le projet des Cormier doit encore passer plusieurs étapes avant d’obtenir le feu vert de la Ville de Moncton. Il doit entre autres faire l’objet d’une consultation publique en août.

M. Cormier espère qu’il pourra ouvrir son restaurant comme prévu en 2018 pour aider à former la prochaine génération de chefs cuisiniers, partager ses connaissances et revenir à la maison. Aussi bizarrement que cela puisse paraître, il a également hâte de retrouver l’hiver.

«Ça me manque quand le sirop d’érable coule en avril», confie-t-il.

Un concept qui fait fureur à Lamèque

À Lamèque, un conteneur-terrasse aménagé dans le stationnement de l’église Notre-Dame-des-Flots fait fureur depuis son ouverture à la fin juin.

L’endroit est géré par la Paroisse Saint-Pierre, qui regroupe cinq églises des îles Lamèque et Miscou.

De la nourriture et des produits de la Distillerie Fils du Roy y sont à vendre et plusieurs activités seront organisées jusqu’à la mi-août.

Parmi les activités proposées: des tours guidés du patrimoine religieux des îles, de la location de vélos et de tandems, des projections de légendes locales sur la façade de l’église et des activités de chambres d’évasion (Room Escape).

Selon le père Patrick McGraw, la terrasse est souvent pleine et des centaines de personnes participent régulièrement aux différentes manifestations culturelles.

«Ce qui nous surprend, c’est qu’il y a non seulement beaucoup de visiteurs, mais beaucoup de gens de la région viennent nous voir pour savoir ce qui se passe. Ils viennent manger un dîner et ainsi de suite. Ça dépasse nos attentes!»

La fermeture du conteneur-terrasse est programmée pour le 18 août. Il sera ouvert de nouveau en 2018. Il pourrait également ouvrir ses portes quelques jours cet automne.

(Avec la collaboration du journaliste David Caron)