Qualité de l’eau à la plage Parlee: un seul échec sur 305 échantillons

La qualité de l’eau à la plage Parlee a été excellente depuis l’ouverture du parc provincial, en mai. Sur 305 échantillons prélevés au cours des deux derniers mois, un seul avait une concentration de bactéries dépassant le seuil de sécurité, et ce, de très peu.

Un rapport levant le voile sur la concentration de coliformes fécaux à la plage Parlee l’an dernier a porté un coup dur à la réputation de l’attraction touristique. Le dossier a fait les manchettes tout au long de l’hiver, alors que des commerçants, des politiciens et des citoyens tentaient de trouver des solutions pour redonner confiance aux visiteurs.

Si des craintes entourant la qualité de l’eau perdurent, des résultats de tests publiés sur le site Internet du gouvernement provincial (beaches.gnb.ca) sont rassurants.

«Je trouve qu’on ne parle pas assez de cette histoire. À ce jour, tout est beau. Il y a des gens qui poussent l’idée qu’on est en train de nager dans de grandes concentrations de coliformes fécaux, mais non», affirme Rémi Donelle, gérant de l’Association du bassin versant de la baie de Shediac.

Les administrateurs de la plage ont émis des avertissements de risque à la santé pour quatre des 61 jours depuis le début de l’échantillonnage. Trois des avertissements sont survenus le lendemain d’averses de pluie, ce qui déclenche automatiquement un avertissement. Des tests subséquents ont dévoilé que le taux bactérien était sous le seuil de sécurité ces journées, malgré les précipitations.

La dernière fermeture a eu lieu en raison d’un échantillon du 8 juillet contenant 74 entérocoques par 100 mL. Il s’agit de quatre entérocoques par 100 mL de plus que la limite de sécurité. Selon M. Donelle, un tel taux n’est pas préoccupant.

«C’est difficile de dire pourquoi il a haussé à 74 cette journée-là, mais ce n’est pas élevé. Un test comme celui-là ne m’inquiète pas du tout pour la baignade. Quand ça atteint les centaines d’entérocoques par 100 mL ou même les milliers, là c’est sérieux. À 74, le monde en santé n’aura pas de problème.»

«La qualité de l’eau ne s’est pas dégradée dans les dernières années. Si tu te baignais les années précédentes et que tu n’avais pas de problème, tu n’en auras pas plus cette année.»

Arthur Melanson, président du groupe Red Dots et résidant de Pointe-du-Chêne, estime qu’il est encore trop tôt pour crier victoire. Il rappelle que la région n’a pas encore reçu de pluie abondante et que la saison touristique n’a pas encore atteint son apogée.

«On ne peut pas juste regarder à ça et dire “les résultats sont bons, on va fermer le dossier”. On n’a pas encore eu le gros du tourisme, qui doit commencer la semaine prochaine.»

La municipalité de Shediac est à peu près du même avis. Le maire adjoint Roger Caissie a fait savoir à l’Acadie Nouvelle que la Ville n’émettra pas de commentaire sur l’échantillonnage avant la fin de l’été.

«À ce moment, nous aurons eu l’occasion de voir les résultats pour l’ensemble de la période de l’été.»

La plage Parlee a fait les manchettes, il y a quelques mois, quand il a été dévoilé que le public n’avait pas été avisé de la présence de taux élevés de coliformes fécaux dans l’eau de la baie de Shediac. Selon M. Donelle, la perception du problème a été amplifiée par le fait que les tests n’avaient pas été effectués sur une base quotidienne.

«S’il y avait un test par semaine et qu’il était mauvais, ça amenait à conclure que l’eau était mauvaise pendant sept jours. Mais en réalité, ce l’était seulement une journée ou deux. Il n’y avait pas de contamination constante dans la baie de Shediac. Ce sont des contaminations ponctuelles», mentionne M. Donelle.

Cet hiver, Fredericton s’est engagé à faire plus de tests et à assurer une plus grande transparence. Malgré cela, la réputation de la plage Parlee n’est pas entièrement rétablie. Lors d’une manifestation à Shediac pour la sauvegarde du littoral, dimanche, des intervenants ont affirmé qu’ils ne se baignent plus dans les eaux de la baie de Shediac en raison de leurs craintes entourant la présence de matières fécales.

Des affiches trop discrètes?

Danielle Babin est allée à la plage Parlee lundi avec sa mère et son garçon âgé de 10 mois. En conduisant près de l’entrée du parc, elle a vu du coin de l’oeil une affiche indiquant qu’il y avait un risque de présence d’E. coli dans l’eau de la plage.

Elle a été frappée par l’aspect dissimulé de l’affiche. Arrivée sur la plage, elle a constaté que plusieurs familles ne l’avaient vraisemblablement pas remarqué.

«Je ne l’ai presque pas vu. C’était juste un hasard si j’ai regardé par là. J’ai un petit bonhomme âgé de 10 mois et si ça n’avait pas été de ça, je l’emmenais dans l’eau avec moi.»

«Quand je suis arrivée sur la plage, j’ai été étonnée par la quantité de gens avec des enfants dans l’eau. Il y avait des bébés dans l’eau et d’autres sur le côté qui se vidait de l’eau sur la tête. Évidemment, les affiches ne sont pas assez visibles.»