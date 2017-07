Du temps frais pour accueillir les touristes

Après une semaine de chaleur intense où les températures ont constamment grimpé à plus de 30°C, un long chapitre de temps plus frais s’installera sur l’ensemble du Nouveau-Brunswick.

Dès vendredi, le mercure chutera de plusieurs degrés, au moment même où débutera la période de vacance annuelle de plusieurs centaines de milliers de travailleurs néo-brunswickois et québécois.

Le mercure devrait diminuer de cinq à sept degrés vendredi à travers la province, à l’exception du sud-est du Nouveau-Brunswick et de la région de Fredericton où le temps chaud persistera une journée de plus.

Qui plus est, le mercure pourrait afficher dimanche 10 degrés de moins que les températures enregistrés au cours de la semaine actuelle.

Environnement Canada prévoit que les températures ce jour-là ne dépasseront pas 21°C dans les régions du sud et 19°C dans la portion nord de la province.

«Il y a une masse d’air froid qui s’en vient avec la présence de vents secs du Nord-Ouest et d’un système dépressionnaire qui se formera sur l’île de Terre-Neuve», explique Bob Robichaud, d’Environnement Canada.

«Ça sera assurément plus frais et plus sec», d’ajouter le météorologue.

Dans ses prévisions à long terme, la chaîne spécialisée MétéoMédia prévoit que le mercure ne dépassera pas 24°C partout au Nouveau-Brunswick d’ici la fin juillet.

La société américaine AccuWeather va encore plus loin et prévoit pour sa part que le mercure ne dépassera pas 25°C au Nouveau-Brunswick durant tout le mois d’août.

«À long terme, c’est très rare que le temps frais persiste durant une si longue période. Ça sera à confirmer la semaine prochaine», estime Bob Robichaud, qui demeure sceptique devant les prévisions de ses homologues américains.

Chose certaine, les vacanciers d’ici et d’ailleurs seront nombreux à circuler sur les routes du Nouveau-Brunswick et à visiter les attraits touristiques de la province.

Selon un sondage de CAA-Québec, 11 % des voyageurs québécois prendront leurs vacances dans le reste du Canada.

Si l’Ontario demeure toujours populaire auprès des vacanciers, 23% de ces répondants ont indiqué plus tôt ce printemps que le Nouveau-Brunswick était la destination de voyage prévue.

«Le Nouveau-Brunswick demeure toujours parmi les trois destinations canadiennes les plus prisées par les Québécois», a expliqué Annie Gauthier, porte-parole de CAA-Québec.

L’organisme note toutefois que le long chapitre de temps maussade qui a récemment sévi a incité bon nombre de Québécois à plutôt opter pour des vacances sur les plages du Sud, notamment en République dominicaine, à Cuba et au Mexique.